Спотворює обличчя і викликає параліч: лікарі попередили про спалах стародавньої хвороби

В США зафіксували раптовий спалах прокази / © pexels.com

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В американському штаті Флорида медики б’ють на сполох через раптовий спалах прокази — зафіксували вже майже два десятки випадків зараження цією стародавньою інфекцією. Найбільше від поширення хвороби постраждав округ Бревард, де нещодавно виявили нових інфікованих серед місцевих літніх мешканців.

Про це пише UNILAD.

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Як розпізнати стародавню хворобу

Діагностування прокази (хвороби Хансена) є надзвичайно складним завданням навіть для досвідчених лікарів, адже інкубаційний період бактерії може сягати неймовірних 20 років. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), для передавання інфекції потрібен дуже тривалий і тісний контакт із нелікованим хворим.

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Фахівці Клівлендської клініки виділяють низку характерних симптомів, які мають стати негайним приводом для звернення до медиків. Серед головних ознак інфекції:

знебарвлені, бліді, червоні або набряклі плями на шкірі з трохи піднятими краями;

безболісні виразки на підошвах ніг та червоні підшкірні вузлики;

оніміння кінцівок і м’язова слабкість, що прогресує;

раптова втрата брів чи вій, а також серйозні проблеми із зором.

Попри те, що проказа вважається рідкісним явищем для Сполучених Штатів (зазвичай там фіксують близько 225 випадків на рік), глобальна статистика залишається тривожною. Щорічно у світі цю страшну хворобу діагностують у понад 200 тисяч людей.

До чого тут броненосці та статистика поширення

Причини раптового спалаху захворюваності у Флориді досі залишаються предметом гострих наукових дискусій. Експерти CDC зазначають, що в південних регіонах США деякі дикі броненосці є природними носіями бактерій прокази, тому теоретично ці тварини здатні передавати інфекцію людям.

Втім, ризик такого зоонозного зараження залишається вкрай низьким, і більшість людей, які контактують із броненосцями, не інфікуються. Станом на початок серпня Департамент охорони здоров’я Флориди вже підтвердив 19 випадків у штаті.

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Чим загрожує відсутність лікування

Сучасна медицина зробила величезний крок уперед порівняно з минулими століттями, тому 2026 року проказа є абсолютно виліковною хворобою. Для повного одужання пацієнтам достатньо вчасно звернутися до лікаря та пройти правильний курс антибіотикотерапії.

Однак ігнорування проблеми може призвести до катастрофічних наслідків для людського організму. Якщо хворобу пустити на самоплив, бактерії починають незворотно руйнувати нервову систему, що неодмінно призводить до паралічу рук та ніг.

Згодом у нелікованих хворих спостерігається вкорочення пальців на кінцівках, поява хронічних виразок, які не загоюються, а також жахливе спотворення форми носа. В окремих запущених випадках інфекція здатна повністю й назавжди позбавити людину зору.

Попри моторошні симптоми, медики поспішають заспокоїти суспільство та розвінчують старий міф про високу заразність прокази. Науково доведено, що 95% населення планети мають міцний природний імунітет і взагалі не чутливі до бактерій, які викликають цю хворобу.

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Нагадаємо, у світі поширюється спалах смертельної хвороби. Вірус Ебола вже дістався Європи, де захворів лікар, який повернувся з гуманітарної місії в Африці.

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