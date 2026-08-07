Українська балістика стане новою проблемою для Росії: генерал армії пояснив чому

Українська балістична ракета / © скриншот з відео

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Україна володіє необхідною науковою базою та компетенціями для розробки власної балістичної ракети, і цей процес уже успішно просувається вперед.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Як поява власної балістики вплине на хід війни?

За словами Маломужа, в країні вже проводяться відповідні випробування. Зокрема раніше повідомлялося про бойові тести, під час яких українська балістика влучно уразила цілі безпосередньо під час бойових дій.

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Генерал зазначає, що після початку серійного виробництва таких ракет проблеми у росіян суттєво зростуть. Сили оборони зможуть оперативно завдавати ударів по стратегічно важливих для ворога об’єктах, таких як військові аеродроми, підприємства з виробництва ракет та інші заводи російського ВПК.

«Там буде значно більше вибухівки. Це вже не 50 кілограмів, які прилітають разом з дроном, а 250 і навіть більше кілограмів», — підкреслив Микола Маломуж.

Українська балістична ракета — останні новини

Нагадаємо, українська компанія Fire Point готує перше випробування системи Freya з перехопленням балістичної ракети, яке планують провести влітку 2027 року.

Також ми писали, що перші удари українською балістичною зброєю по ключових об’єктах у Москві та на території Росії можуть відбутися восени цього року.

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До слова, Михайло Федоров розповів, що чекає на російські пускові установки після появи нової української ракети.

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