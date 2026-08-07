Жорін назвав напрямки, де Росія посилить наступ восени

Війна Росії проти України / © ТСН

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Російське командування під час осінньої військової кампанії, найімовірніше, зосередить основні зусилля на напрямках Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська, які залишаються пріоритетними для наступальних дій окупаційних військ.

Таку оцінку в ефірі Новини.LIVE висловив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

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За словами військового, саме ці ділянки фронту російське командування розглядає як ключові для подальшого просування. Він зазначив, що противник і надалі намагатиметься «будь-якою ціною» досягти успіху на напрямках Костянтинівки та Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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Жорін вважає, що саме сюди Росія спрямовуватиме основне поповнення особового складу, а також бойового забезпечення. На його думку, саме ці напрямки стануть головним пріоритетом для окупаційних військ під час осінньої кампанії.

Водночас заступник командира 3-го армійського корпусу не виключив активізації бойових дій і на інших ділянках фронту. Зокрема, складною, за його оцінкою, може залишатися ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках.

«Я впевнений, що самим пріоритетним і найскладнішим найближчим часом буде саме ситуація на напрямку Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська», — наголосив Максим Жорін.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що на Костянтинівському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Російські окупанти продовжують просочуватися до різних частин міста, через що надійного контролю над Костянтинівкою наразі не має жодна зі сторін.

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