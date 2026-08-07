Жорин назвал направления, на которых Россия усилит наступление осенью

Война России против Украины / © ТСН

Реклама

Российское командование в ходе осенней военной кампании, скорее всего, сосредоточит основные усилия на направлениях Константиновки, Славянска и Краматорска, которые остаются приоритетными для наступательных действий оккупационных войск.

Такую оценку в эфире «Новости.LIVE» высказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

Реклама

По словам военного, именно эти участки фронта российское командование считает ключевыми для дальнейшего продвижения. Он отметил, что противник и в дальнейшем будет пытаться «любой ценой» добиться успеха на направлениях Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации.

Реклама

Жорин считает, что именно сюда Россия будет направлять основные пополнения личного состава, а также боевое снабжение. По его мнению, именно эти направления станут главным приоритетом для оккупационных войск в ходе осенней кампании.

В то же время заместитель командира 3-го армейского корпуса не исключил активизации боевых действий и на других участках фронта. В частности, по его оценке, сложной может оставаться ситуация на Лиманском и Купянском направлениях.

«Я уверен, что в ближайшее время самым приоритетным и самым сложным вопросом станет именно ситуация в районе Константиновки, Славянска и Краматорска», — подчеркнул Максим Жорин.

Напомним, в конце июля сообщалось, что на Константиновском направлении продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают проникать в разные районы города, из-за чего ни одна из сторон пока не имеет надежного контроля над Константиновкой.

Реклама

Новости партнеров