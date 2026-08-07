За мошенничество с налогами казнили: шокирующее открытие ученых

Архивное фото копии надписи из Миласы из архивов Луи Роберта, предоставленное профессором Денисом Фейселем / Варшавский университет

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Международная группа исследователей с участием ученых Варшавского университета недавно расшифровала новые фрагменты древних каменных надписей, найденных на западе Турции. Эти артефакты раскрыли детали чрезвычайно масштабного налогового мошенничества в Древнем Риме , которое длилось более десятилетия и заставило власть прибегнуть к крайним мерам — введение смертной казни.

Об этом рассказали на научном портале Варшавского университета.

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Вызывающая схема и императорские указы

Первоначально археологи считали найденные в 2024 году фрагменты обычными стихотворными эпитафиями на надгробии местного сановника. Однако тщательный анализ показал, что это части юридического декрета, дополняющего сведения о грандиозном финансовом деле 480 года нашей эры, связанном с махинациями в имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III.

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Коррумпированные чиновники на западе Малой Азии выдавали населению квитанции об уплате налогов без указания конкретных сумм или единиц. В центральную казну в Константинополе они отправляли документы с заниженными цифрами, а разницу присваивали и игнорировали многочисленные предупреждения, которые поступали из центра еще с 465 года.

Чтобы положить конец системной коррупции, в 480 году преторианский префект Востока Дионисий издал беспрецедентно суровый указ, угрожавший мошенникам смертной казнью, а наместникам штрафом в три фунта золота за бездействие. По данным историков, между IV и VI веками Рим издал не менее 11 других указов о правильном оформлении квитанций, но ни один из них не упоминал о высшей степени наказания (даже император Юстиниан позже допускал за это только пытку или ампутацию руки).

Политические мотивы и риторика наказания

Как объясняет историк Павел Новаковский, решение кардинально усилить ответственность было продиктовано политическими мотивами, поскольку такие действия чиновников расценивали как прямое неповиновение императорской воле. Злоупотребление в имениях семьи правителя воспринимали как своеобразный бунт и открытое оскорбление авторитета, что и послужило основанием для назначения столь суровой меры наказания.

Ученый также предполагает, что введение смертной казни носило скорее риторический характер, чтобы подчеркнуть серьезность намерений законодателя. Римская юридическая практика часто использовала законы и наказания, которые никогда не выполнялись фактически, а служили мощным предупреждением для потенциальных нарушителей на местах.

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Роль древних каменщиков

Исследование также пролило свет на чрезвычайно важную и творческую роль древних каменщиков, оказавшихся не просто бездумными копировщиками текстов. Сравнение различных копий декрета показало, что мастера часто меняли порядок слов и даже целые фрагменты предложений и адаптировали их по своему усмотрению, что абсолютно невозможно в современной юридической практике.

Древние ремесленники были подлинными виртуозами своего дела, способными с невероятной точностью переносить на камень даже сложные визуальные элементы. Например, в самом низу найденной греческой инкрипции они создали идеальное факсимиле — точную копию собственноручной латинской подписи префекта, буквально отчеканенную в камне.

Интересно, что в империи не было единого стандарта или шрифта для публикации подобных правовых актов. Основная часть текста в каждом городе выполнялась разным монументальным письмом, что свидетельствует о том, что решения о визуальном оформлении законов принимались абсолютно локально, ведь опирались исключительно на традиции и привычки местных мастеров.

Бесценные камни с такими инскрипциями далеко не всегда хранились с должным уважением, и часто становились материалом для строительства новых зданий. Ученые рассказывают о случаях, когда античные эпитафии находили даже вмурованными в столбики современных автозаправочных станций, куда их приносили предприимчивые владельцы ради простого украшения.

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Напомним, во время раскопок на месте древнего поселения Виндонисса в Швейцарии археологи обнаружили остатки древнейшего римского военного лагеря. Одной из самых удивительных находок этого места стал «завтрак легионера» в возрасте 2000 лет .

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