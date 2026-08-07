Часть бойцов "Скалы" переводят в другие подразделения: расформируют ли скандальный полк

Полк «Скала»

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Из 425-го отдельного штурмового полка «Скала», который в последнее время неоднократно оказывался в центре громких скандалов и журналистских расследований, начали переводить военнослужащих в другие подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в своём Telegram-канале, сославшись на собственные источники.

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По её информации, уже около двух тысяч штурмовиков было передано для пополнения различных бригад и полков Сухопутных войск, в первую очередь тех, которые нуждаются в усилении.

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«Мои источники сообщают, что уже 2000 штурмовиков по прямым распоряжениям ГК „Скала“ переданы для пополнения различных бригад сухопутных войск (наиболее проблемных) и полков», — написала Кириенко.

Что происходит в полку

В то же время журналистка отмечает, что на данный момент нет подтверждений того, что 425-й полк будет расформирован. По её словам, подразделения «Скалы» продолжают выполнять боевые задачи на различных участках фронта.

«Свидетельствует ли это о расформировании, пока неясно. Ведь отдельной директивы от ГК по этому поводу „Скала“ пока не получала», — отметила она.

Кириенко также сообщила, что, по информации из трёх различных источников, 425-й полк в настоящее время не числится в составе Сил быстрого реагирования. В то же время она предположила, что в будущем подразделение могут включить в один из армейских корпусов, однако подчеркнула, что пока это лишь предположение.

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Кроме того, журналистка отметила, что в полку продолжаются проверки.

«Комиссии по проверкам без перерыва работают в „Скале“. Ждем обнародования результатов их работы», — написала она.

В полку подтвердили перевод военнослужащих

В то же время изданию «Украинская правда» в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» подтвердили, что часть военнослужащих действительно переводится в другие подразделения по решению высшего командования.

В подразделении подчеркнули, что это никоим образом не повлияло на выполнение боевых задач.

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«Ни одно из наших подразделений не было отведено с занимаемых позиций и не прекратило выполнение поставленных задач. Организационные решения о распределении личного состава между воинскими частями относятся к компетенции высшего военного командования и являются составной частью управления Силами обороны Украины в условиях войны. Полк выполняет все полученные распоряжения, определяющие перемещение личного состава», — заявили в «Скале».

В полку также отметили, что подготовленные военнослужащие могут быть направлены для усиления других бригад, если такое решение примет командование ВСУ.

«Мы были, есть и остаемся пехотой Вооруженных Сил Украины. Наша обязанность — не обсуждать приказы, а выполнять их. Полк „Скала“ и в дальнейшем будет готовить военнослужащих, выполнять боевые задачи Главнокомандующего и, при необходимости, оказывать поддержку другим подразделениям Сил обороны», — подчеркнули военные.

В «Скале» отрицают расформирование полка

В 425-м отдельном штурмовом полку также призвали средства массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные предположения о якобы расформировании подразделения.

В «Скале» подчеркнули, что перевод личного состава является решением военного командования в рамках управления Силами обороны, тогда как сам полк продолжает выполнять поставленные боевые задачи.

Скандал вокруг «Скалы» — последние новости

Напомним, 24 июня Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщил о начале проверки информации о возможных серьезных нарушениях прав бойцов полка.

В то же время Офис военного омбудсмена Украины совместно с Военной службой правопорядка заявил о выявлении группы инструкторов, которые, по данным проверки, организовывали издевательства над военнослужащими в 425-м ОШП «Скала».

Кроме того, журналисты ранее сообщали, что с конца 2025 года по весну 2026 года среди новобранцев полка произошло не менее 26 небоевых смертей.

Командиру 425-го отдельного штурмового полка «Скала» подполковнику Юрию Гаркавому было объявлено одно из самых строгих дисциплинарных взысканий в Вооруженных силах Украины — неполное служебное соответствие.

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