Частину бійців "Скелі" переводять до інших підрозділів: чи розформують скандальний полк

Полк "Скеля"

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Із 425-го окремого штурмового полку «Скеля», який останнім часом неодноразово опинявся в центрі резонансних скандалів і журналістських розслідувань, почали переводити військовослужбовців до інших підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у своєму Telegram-каналі, посилаючись на власні джерела.

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За її інформацією, вже близько двох тисяч штурмовиків було передано для доукомплектування різних бригад і полків Сухопутних військ, насамперед тих, які потребують посилення.

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«Мої джерела кажуть, що вже 2000 штурмовиків прямими розпорядженнями від ГК „Скеля“ передала на доукомплектування різних бригад сухопутних військ (найбільш проблемних) і полків», — написала Кирієнко.

Що відбувається у полку

Водночас журналістка наголошує, що наразі немає підтверджень того, що 425-й полк буде розформований. За її словами, підрозділи «Скелі» продовжують виконувати бойові завдання на різних ділянках фронту.

«Чи свідчить це про розформування, поки не зрозуміло. Адже окремої директиви від ГК щодо цього „Скеля“ поки не отримувала», — зазначила вона.

Кирієнко також повідомила, що, за інформацією з трьох різних джерел, 425-й полк наразі не значиться у складі Сил швидкого реагування. Водночас вона припустила, що в майбутньому підрозділ можуть включити до одного з армійських корпусів, однак підкреслила, що наразі це лише припущення.

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Окремо журналістка зазначила, що в полку тривають перевірки.

«Комісії з перевірками без упину працюють у „Скелі“. Чекаємо на оприлюднення результатів їхньої роботи», — написала вона.

У полку підтвердили переведення військових

Водночас виданню «Українська правда» у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що частину військовослужбовців дійсно переводять до інших підрозділів за рішенням вищого командування.

У підрозділі наголосили, що це жодним чином не вплинуло на виконання бойових завдань.

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«Жоден із наших підрозділів не відведений із займаних позицій і не припинив виконання поставлених завдань. Організаційні рішення щодо розподілу особового складу між військовими частинами належать до компетенції вищого військового командування та є складовою управління Силами оборони України в умовах війни. Полк виконує всі отримані розпорядження, якими визначається переміщення особового складу», — заявили у «Скелі».

У полку також зазначили, що підготовлені військовослужбовці можуть бути направлені на посилення інших бригад, якщо таке рішення ухвалює командування ЗСУ.

«Ми були, є і залишаємося піхотою Збройних Сил України. Наш обов’язок — не обговорювати накази, а виконувати їх. Полк „Скеля“ і надалі готуватиме військовослужбовців, виконуватиме бойові завдання Головнокомандувача та за потреби підставлятиме плече іншим підрозділам Сил оборони», — наголосили військові.

У «Скелі» заперечують розформування полку

У 425-му окремому штурмовому полку також закликали засоби масової інформації та користувачів соціальних мереж не поширювати неперевірені припущення щодо нібито розформування підрозділу.

У «Скелі» підкреслили, що переведення особового складу є рішенням військового командування в межах управління Силами оборони, тоді як сам полк продовжує виконувати визначені бойові завдання.

Скандал довкола «Скелі» — останні новини

Нагадаємо, 24 червня Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомив про початок перевірки інформації щодо можливих серйозних порушень прав бійців полку.

У той же час Офіс військового омбудсмана України спільно з Військовою службою правопорядку заявив про виявлення групи інструкторів, які, за даними перевірки, організовували знущання з військовослужбовців у 425-му ОШП «Скеля».

Крім того, журналісти раніше повідомляли, що від кінця 2025 року до весни 2026 року серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

Командиру 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковнику Юрію Гаркавому оголосили одне з найсуворіших дисциплінарних стягнень у Збройних силах України — неповну службову відповідність.

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