Чи варто мобілізувати багатодітних батьків: українці розділилися у своїх суперечках

Відстрочка / © ТСН.ua

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В Україні запропонували переглянути норми, які гарантують чоловікам із трьома і більше дітьми право на відстрочку та звільнення з лав ЗСУ. Автор петиції вважає нинішні правила несправедливими і дискримінаційними. Цю петицію зареєстрували на сайті Кабміну, через що в українських соцмережах спалахнуло жваве обговорення.

ТСН.ua зібрав реакцію відомих українців, військових та експертів на цю тему, виділив головні проблеми, які прогнозують через потенційну мобілізацію багатодітних батьків. Також дізнався позицію тих, хто підтримує цю петицію.

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Удар по демографії ціною мінімального виграшу на фронті

Низка лідерів думок наголошують, що скасування відстрочки завдасть нищівного удару по й без того важкій демографічній ситуації в Україні, де рівень народжуваності критично низький.

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Журналіст і військовослужбовець Павло Казарін зазначив, що в Україні спостерігається дефіцит народжуваності, який поглибився через повномасштабну війну, і в майбутньому ситуація лише погіршуватиметься.

«Ті нечисленні, які наважуються народити другу чи третю дитину, заслуговують на повагу й підтримку… Не бачу жодної причини, через яку ми маємо забирати з таких сімей батька. У нас сотні тисяч фіктивних студентів і фейкових заброньованих. Ще більше — тих, хто просто ховається від ТЦК. Не знаю, кому спало на думку, що фронт мають тримати ті, хто тримає демографічний тил. Але це однозначно херова ідея».

Його підтримує політтехнолог і громадський діяч Віктор Таран, який назвав ініціативу «найдорожчим і найшкідливішим способом закрити мобілізаційну дірку».

«Це резерв, який вимірюється тисячами, а не сотнями тисяч. Тобто на фронт це не вплине майже ніяк, а на країну вплине надовго. Ми отримуємо мінімальний тактичний виграш ціною втрати, яку неможливо відшкодувати… Держава йде не туди, де великий ресурс, а туди, де слабкий опір. Ідея скасувати відстрочку шкідлива та несе загрозу демографічному майбутньому країни», — зауважив Віктор Таран.

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Психологиня Ольга Духніч звернула увагу на статистичні дані. Вона зазначила, що в останній рік перед повномасштабною війною родин із трьома і більше дітьми налічувалося близько 2,5% від загальної кількості сімей в Україні.

«Якби люди оперували демографічними даними, вони б розуміли, що це мізер, який державу не цікавить, мобілізація цієї когорти не вартує зусиль, а збиток від її мобілізації величезний. Люди б розуміли, що це емоційний вкид, який не має жодного раціонального підґрунтя», — зауважила експертка.

Громадський діяч Руслан Кухарчук також акцентував на проблемі вимирання нації. Він зауважив, що в Україні дуже мало багатодітних сімей.

«Чув про цифру 4%. Розрив між смертністю і народжуваністю — в 3,4 рази. Ми буквально зникаємо як народ. Тож за можливості народжуйте дітей і ставайте багатодітними. Це приємно, це раціонально, це патріотично», — додав Кухарчук.

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Спочатку порядок із реєстрами та заброньованими, а потім інші категорії

Чимало українців наголошують, що держава має спершу закрити лазівки для ухилянтів і навести лад із мільйонами заброньованих, перш ніж говорити про багатодітних.

Військовослужбовець і багатодітний батько Віктор Біщук зазначив, що за умови продовження війни та відсутності змін у мобілізаційних процесах згодом може дійти черга і до призову багатодітних батьків.

«Але давайте порівняємо з іншими цифрами: більше 200 тис. в СЗЧ… Близько 1,3 млн заброньованих… Близько 2 мільйонів тих, хто не оновив дані… Тому як висновок, раз за разом — вибудуйте процеси, закрийте лазівки, поділіться реєстрами і ви отримаєте мобрезерв на роки вперед. З ротаціями та демобілізацією. А тоді — мобізовуйте багатодітних батьків», — зазначив військовий.

Журналіст і військовослужбовець Вахтанг Кіпіані підтримав цю думку, зазначивши, що першочергово необхідно розпочати мобілізацію великої кількості заброньованих осіб, чия робота не є критично важливою для оборонно-промислового комплексу та виживання держави. Зокрема працівників окремих сфер на кшталт енергетики, ДСНС чи медицини.

«Це вже резервуар у сотні тисяч чоловіків… А щодо багатодітних — то сто відсотків не мали б мати права на бронь ті, які не проживають з родиною, аліментщики. Ну, і ті, в кого є три або більше дітей у двох, трьох тощо шлюбах. Але це точно не потреба дня», — запевнив Кіпіані.

Сумнівні мотиви автора петиції та штучний ажіотаж

Окремі експерти звернули увагу на те, хто саме та з якими цілями запустив це обговорення.

«Нєкто Груздов Микола Ігорович зареєстрував петицію на сайті Кабміну про скасування відстрочки для багатодітних чоловіків… Можна припустити, що людина хоче просто розширити собі клієнтську базу, яких він буде відмазувати за чималі кошти. От і вся боротьба із „несправедливістю“. По суті — це найдурніша і найшкідливіша ініціатива в умовах демографічної прірви», — заявив громадський діяч, експерт із комунікацій Микола Малуха.

Громадський діяч Руслан Кухарчук додав:

«Ніхто взагалі це питання не піднімає на рівні парламенту, уряду і влади в цілому. Просто з’явилася фрікова петиція на цю тему… Тобто — просто суєта. І лише ґвалт в фб і тредс надає цій фріковій ініціативі якоїсь солідності».

Хто виступає за мобілізацію багатодітних і чому?

Водночас частина суспільства та військових вважає, що війна стосується всіх без винятку і закони мають бути рівними для кожного.

Військовослужбовиця Ольга Стоян, яка сама виховує трьох дітей, висловила радикальну позицію та підтримала петицію.

«Я вважаю, що чоловік або чоловік, або він ухилянт, який прикривається дітьми, незалежно від їх кількості. Захищати державу мають усі без винятку… Тож так, я підписала петицію про скасування бронювання для багатодітних чоловіків, бо справедливість має бути для всіх, і нехай вже багатодітні змінять на позиції тих, хто там роками», — зауважила Стоян.

А журналістка Вікторія Шевчук звернула увагу на стрімкий збір підписів під ініціативою та емоційний бік питання.

«За два дні більше як 7000 підписів. А ви якої думки? …А ще, я так хочу обійняти тих хлопців, що мають своїх малюків зробити хоч по одному, а поки що сидять на позиціях щитом за чужих дітей місяцями».

Частина українців підтримала таку пропозиці теж через запит на справедливість у суспільстві. Деякі коментатори висловили чимале обурення чинними правилами та наголошують на рівності обов’язків.

Допис. / © скриншот

Допис. / © скриншот

Що наразі відомо про петицію?

Наразі станом на 7 серпня 22:35 цю петицію підтримало 8 739 людини з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 89 днів. Якщо петиція набере необхідні 25 тисяч підписів, Кабінет міністрів зобов’язаний її розглянути та дати офіційну відповідь.

Проте сама петиція — це лише звернення, а не готовий закон. Навіть якщо Уряд підтримає ідею, скасувати чи змінити відстрочку може виключно Верховна Рада шляхом голосування за новий законопроєкт.

Відстрочка для багатодітних батьків — останні новини

Нагадаємо, в Україні набирає обертів петиція з вимогою скасувати відстрочку для багатодітних батьків. У Верховній Раді вже прокоментували цю ситуацію. Як розповів народний депутат і заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв, наразі будь-які зміни щодо нових категорій призовників поставлені на паузу.

Також в Україні пропонують кардинально змінити підхід до мобілізаційних заходів. Автор нової петиції на сайті Кабінету міністрів вимагає насамперед призивати громадян, які складали військову присягу, захистивши від мобілізації батьків неповнолітніх дітей.

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