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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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658
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1 хв

У прозорому мереживі й без бюстгальтера: співачка в луку від Valentino з’явилася на прем’єрі

Гейз Ворнер зробила ставку на провокаційне поєднання прозорого мережива, драпованого міні та ефектних аксесуарів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гейз Ворнер

Гейз Ворнер / © Getty Images

На прем’єрі серіалу The Shards в AchtBerlin у Берліні нашу увагу привернула американська співачка Гейз Ворнер. Вона з’явилася у сміливому образі з колекції прет-а-порте осінь-зима 2026 бренду Valentino.

На зірці було прозоре мереживне боді тілесного відтінку з високою горловиною та довгими рукавами. Співачка не одягла під нього бюстгальтер, тому оголені груди стали головним пікантним акцентом аутфіту.

Гейз Ворнер / © Getty Images

Гейз Ворнер / © Getty Images

Поверх боді Гейз одягла бежевий драпований жакет-накидку з об’ємними рукавами й акцентованою лінією плечей. З-під неї виднілася золотава мікроспідниця зі складками й вузлом спереду.

Вбрання артистка доповнила білими гостроносими туфлями з ремінцями та металевими заклепками. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з випущеними пасма спереду, а в макіяжі зробила акцент на очах і нюдових губах. У вухах у Ворнер були лаконічні сережкизкільця з діамантами, а на руках — золоті каблучки.

Нагадаємо, Гейз Ворнер на прем’єрі серіалу у Каліфорнії постала у корсетній сукні кольору металік від бренду Wiederhoeft.

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