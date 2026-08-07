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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

У корсетній сукні кольору металік: співачка продемонструвала струнку фігуру на івенті

Гейз Ворнер мала ефектний вигляд в образі в естетиці 2000-х.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гейз Ворнер

Гейз Ворнер / © Associated Press

Співачка Гейз Ворнер відвідала прем’єру серіалу The Shards, яка відбулася у Глендейлі, штат Каліфорнія.

Гейз Ворнер / © Associated Press

Гейз Ворнер / © Associated Press

Для заходу артистка обрала сукню кольору металік з колекції прет-а-порте весна-літо 2025 бренду Wiederhoeft, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання складалося з корсета без бретельок із вертикальними декоративними смугами та довгої атласної спідниці прямого крою з широким тканним поясом з металевою пряжкою.

Гейз Ворнер / © Associated Press

Гейз Ворнер / © Associated Press

Вбрання Гейз доповнила чорними гостроносими туфлями. Біляве волосся вона зібрала у високу недбалу зачіску, залишивши біля обличчя пасма. У макіяжі співачка акцентувала очі стрілками, а на губи нанесла рожевий блиск. На нігтях у неї був нюдовий лак. Вуха дівчина прикрасила сережками-кільцями, а руки — браслетами і кількома каблучками з камінням.

Гейз Ворнер / © Associated Press

Гейз Ворнер / © Associated Press

Нагадаємо, у такій самій сукні раніше з’являлася на публіці Сідні Свіні.

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