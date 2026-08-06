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- Шоу-бізнес
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Ханна Веддінгем мінісукнею з величезними квітами підкреслила стрункі ноги на прем’єрі "Теда Лассо"
52-річна акторка захопила своїм новим ефектним аутфітом.
Ханна Веддінгем відвідала прем’єру четвертого сезону серіалу «Тед Лассо» від Apple TV, яка відбулася у театрі BAM Harvey у Нью-Йорку.
Для свого виходу акторка обрала чорну мінісукню Alice + Olivia без бретельок, з флористичним візерунком і приталеним верхом, яка чудово підкреслила її гарну фігуру і стрункі засмаглі ноги.
Головною окрасою вбрання стали великі об’ємні аплікації у вигляді червоно-сріблястих квітів із зеленими стеблами та листям. Одна квітка прикрашала ліф, а інша розташовувалася на спідниці.
Ханна поєднала сукню з чорними гостроносими лакованими слінгбеками на шпильках. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами і ніжно-рожевим блиском. Вуха акторка прикрасила сережками з камінням, а руки — каблучками.
Нагадаємо, раніше Ханна Веддінгем хизувалася гарними ногами у мінісукні із золотими квітами.