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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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339
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1 хв

Ханна Веддінгем мінісукнею з величезними квітами підкреслила стрункі ноги на прем’єрі "Теда Лассо"

52-річна акторка захопила своїм новим ефектним аутфітом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ханна Веддінгем

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем відвідала прем’єру четвертого сезону серіалу «Тед Лассо» від Apple TV, яка відбулася у театрі BAM Harvey у Нью-Йорку.

Для свого виходу акторка обрала чорну мінісукню Alice + Olivia без бретельок, з флористичним візерунком і приталеним верхом, яка чудово підкреслила її гарну фігуру і стрункі засмаглі ноги.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Головною окрасою вбрання стали великі об’ємні аплікації у вигляді червоно-сріблястих квітів із зеленими стеблами та листям. Одна квітка прикрашала ліф, а інша розташовувалася на спідниці.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна поєднала сукню з чорними гостроносими лакованими слінгбеками на шпильках. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами і ніжно-рожевим блиском. Вуха акторка прикрасила сережками з камінням, а руки — каблучками.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Ханна Веддінгем хизувалася гарними ногами у мінісукні із золотими квітами.

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