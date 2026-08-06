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- Шоу-бизнес
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Ханна Уэддингем мини-платьем с огромными цветами подчеркнула стройные ноги на премьере "Теда Лассо"
52-летняя актриса поразила своим новым эффектным нарядом.
Ханна Уэддингем посетила премьеру четвертого сезона сериала «Тэд Лассо» от Apple TV, которая состоялась в театре BAM Harvey в Нью-Йорке.
Для своего выхода актриса выбрала черное мини-платье Alice + Olivia без бретелек с флористическим узором и облегающим верхом, которое прекрасно подчеркнуло ее красивую фигуру и стройные загорелые ноги.
Главным украшением наряда стали крупные объемные аппликации в виде красно-серебристых цветов с зелеными стеблями и листьями. Один цветок украшал лиф, а другой располагался на юбке.
Ханна сочетала платье с черными остроносыми лакированными слингбэками на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами и макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и нежно-розовым блеском. Уши актриса украсила серьгами с камнями, а руки — кольцами.
Напомним, ранее Ханна Уэддингем демонстрировала свои красивые ноги в мини-платье с золотыми цветами.