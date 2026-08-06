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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Ханна Уэддингем мини-платьем с огромными цветами подчеркнула стройные ноги на премьере "Теда Лассо"

52-летняя актриса поразила своим новым эффектным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ханна Уэддингем

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем посетила премьеру четвертого сезона сериала «Тэд Лассо» от Apple TV, которая состоялась в театре BAM Harvey в Нью-Йорке.

Для своего выхода актриса выбрала черное мини-платье Alice + Olivia без бретелек с флористическим узором и облегающим верхом, которое прекрасно подчеркнуло ее красивую фигуру и стройные загорелые ноги.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Главным украшением наряда стали крупные объемные аппликации в виде красно-серебристых цветов с зелеными стеблями и листьями. Один цветок украшал лиф, а другой располагался на юбке.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна сочетала платье с черными остроносыми лакированными слингбэками на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами и макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и нежно-розовым блеском. Уши актриса украсила серьгами с камнями, а руки — кольцами.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Напомним, ранее Ханна Уэддингем демонстрировала свои красивые ноги в мини-платье с золотыми цветами.

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