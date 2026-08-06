В сером жакете и полосатой блузке с бантом: стильная Энди Макдавелл на красной дорожке

Энди Макдавелл / © Getty Images

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Энди Макдавелл вместе с актрисой Марилой Хеннер приняла участие в интервью на красной дорожке и в панельных дискуссиях, посвящёеных 25-летию канала Hallmark. Мероприятие «Четверть века хорошего телевидения» прошло в культурном центре 92NY в Нью-Йорке.

Для выхода Макдавелл выбрала приталенный серый жакет из фактурной ткани с большими накладными карманами и бело-розовую полосатую блузку с большим бантом на шее, которая придала строгому наряду нотку романтики. Верх актриса сочетала с белыми широкими брюками с накладными карманами и декоративными пуговицами внизу.

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Энди Макдавелл / © Getty Images

Энди обула коричневые босоножки на устойчивых каблуках, украшенные золотистой фурнитурой. Из украшений она выбрала лаконичные золотые серьги с подвесками-бусинами.

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Актриса в очередной раз продемонстрировала свои натуральные седые волосы, уложенные пышными локонами. Она нанесла легкий макияж с акцентом на глазах и подкрасила губы коралловой помадой.

Напомним, Энди Макдавелл в полосатой рубашке и замшевых брюках попала в объектив папарацци в Нью-Йорке.

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