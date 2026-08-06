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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В розовом платье с откровенным декольте: голландская модель устроила фотосессию у фонтана Треви

Лаура Селия продемонстрировала романтичный и соблазнительный одновременно образ во время своей поездки в Рим.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия поделилась в Instagram новыми фотографиями из поездки в столицу Италии. Для фотосессии модель выбрала одну из самых известных достопримечательностей Рима — фонтан Треви.

Лаура Селия

Лаура Селия

Перед камерой Лаура предстала в длинном розовом платье с глубоким V-образным декольте, халтером и открытой спиной.

Лаура Селия

Лаура Селия

Особым акцентом наряда стала широкая кружевная вставка на талии, напоминавшая корсет и подчеркивавшая стройную фигуру модели. Длинная юбка мягко ниспадала вниз и красиво переливалась в вечернем свете.

Лаура Селия

Лаура Селия

Селия дополнила свой образ остроносыми бежевыми туфлями с вышивкой из бисера. Уши девушка украсила элегантными серьгами с камнями и жемчугом, шею — тонкой цепочкой с бриллиантовой подвеской, а на руках были золотые браслеты и кольца.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и помадой розово-коричневого оттенка.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, в прошлый раз Лаура Селия в лимонном купальнике с эффектным декором продемонстрировала свою прекрасную фигуру.

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