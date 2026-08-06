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- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні з відвертим декольте: нідерландська модель влаштувала фотосесію біля фонтана Треві
Лаура Селія продемонструвала романтичний і спокусливий водночас образ під час своєї подорожі до Рима.
Лаура Селія поділилася в Instagram новими світлинами з поїздки до столиці Італії. Для фотосесії модель обрала одну з найвідоміших пам’яток Рима — фонтан Треві.
Перед камерою Лаура постала у довгій рожевій сукні з глибоким V-подібним декольте, галтером і відкритою спиною.
Особливим акцентом вбрання була широка мереживна вставка на талії, яка нагадувала корсет і підкреслювала струнку фігуру моделі. Довга спідниця м’яко спадала донизу й красиво переливалася у вечірньому освітленні.
Свій образ Селія доповнила гостроносими бежевими туфлями з вишивкою з бісеру. Вуха красуня прикрасила елегантними сережками з камінням і перлами, шию — тонким ланцюжком з діамантовою підвіскою, а на руках були золоті браслети і каблучки.
Лаура зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж з чорними стрілками і помадою рожево-коричневого відтінку.
Нагадаємо, минулого разу Лаура Селія у лимонному купальнику з ефектним декором похизувалася гарною фігурою.