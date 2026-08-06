ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

У сірому жакеті і смугастій блузці з бантом: стильна Енді Макдавелл на червоній доріжці

68-річна акторка мала чудовий вигляд на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Енді Макдавелл

Енді Макдавелл / © Getty Images

Енді Макдавелл разом з акторкою Марілу Геннер взяла участь в інтерв’ю на червоній доріжці та панельних дискусіях, присвячених 25-річчю каналу Hallmark. Захід «Чверть століття гарного телебачення» відбувся у культурному центрі 92NY у Нью-Йорку.

Для виходу Макдавелл обрала приталений сірий жакет з фактурної тканини з великими накладними кишенями та біло-рожеву смугасту блузку з великим бантом на шиї, яка додала строгому аутфіту романтичності. Верх акторка поєднала з білими широкими штанами з накладними кишенями і декоративними ґудзиками внизу.

Енді Макдавелл / © Getty Images

Енді Макдавелл / © Getty Images

Енді взула коричневі босоніжки на стійких підборах, прикрашені золотистою фурнітурою. З прикрас вона обрала лаконічні золоті сережки з підвісками-намистинами.

Акторка вкотре продемонструвала своє природне сиве волосся, укладене пишними кучерями. Вона зробила легкий макіяж з акцентом на очах і нафарбувала губи кораловою помадою.

Нагадаємо, Енді Макдавелл у смугастій сорочці і замшевих штанях потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie