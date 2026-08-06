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- Шоу-бізнес
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У сірому жакеті і смугастій блузці з бантом: стильна Енді Макдавелл на червоній доріжці
68-річна акторка мала чудовий вигляд на заході.
Енді Макдавелл разом з акторкою Марілу Геннер взяла участь в інтерв’ю на червоній доріжці та панельних дискусіях, присвячених 25-річчю каналу Hallmark. Захід «Чверть століття гарного телебачення» відбувся у культурному центрі 92NY у Нью-Йорку.
Для виходу Макдавелл обрала приталений сірий жакет з фактурної тканини з великими накладними кишенями та біло-рожеву смугасту блузку з великим бантом на шиї, яка додала строгому аутфіту романтичності. Верх акторка поєднала з білими широкими штанами з накладними кишенями і декоративними ґудзиками внизу.
Енді взула коричневі босоніжки на стійких підборах, прикрашені золотистою фурнітурою. З прикрас вона обрала лаконічні золоті сережки з підвісками-намистинами.
Акторка вкотре продемонструвала своє природне сиве волосся, укладене пишними кучерями. Вона зробила легкий макіяж з акцентом на очах і нафарбувала губи кораловою помадою.
Нагадаємо, Енді Макдавелл у смугастій сорочці і замшевих штанях потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.