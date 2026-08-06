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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В расстегнутой рубашке и широких брюках: Кристен Стюарт в гранж-луке пришла на мероприятие

36-летняя актриса в очередной раз отказалась от традиционного наряда для красной дорожки и продемонстрировала непринужденный наряд с неоновыми акцентами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма The Wrong Girls от кинокомпании NEON, которая состоялась в диспансере каннабиса на Нела-роуд в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия актриса выбрала белую рубашку с короткими рукавами и необработанными краями. Она оставила ее расстегнутой почти до талии, продемонстрировав серый кроп-топ и плоский живот.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен сочетала рубашку с черными укороченными широкими брюками с карманами и с белыми высокими носками. На ногах у нее были черные кроссовки с яркими салатовыми полосками. Шею звезда украсила серебристой цепочкой.

Стюарт уложила короткие волосы в нарочито небрежную прическу с рваной челкой. Она сделала выразительный макияж глаз с коричневыми тенями и стрелками, а губы оставила в естественном оттенке.

На красной дорожке актриса позировала с рукой в кармане и показывала фотографам жест «коза». Ее образ получился дерзким, непринужденным и полностью соответствовал фирменному стилю звезды.

Напомним, Кристен Стюарт удивила гранж-образом на красной дорожке.

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