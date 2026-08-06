Японцы летом пьют это каждый день: без кофеина, помогает пищеварению и полезно для сосудов

Напиток «собача» мгновенно освежает в жару / © Фото из открытых источников

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С наступлением сильной жары в Японии традиционно растет спрос на уникальный безалкогольный напиток собача (sobacha), который прекрасно утоляет жажду и не вызывает резких скачков давления. Этот необычный для европейцев настой изготовляют не из чайных листьев, а из специально обжаренных зерен гречки, поэтому этот напиток совсем не содержит кофеина.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Польза гречишного чая для организма

Заваренные горячей водой зерна дают золотисто-желтый напиток с приятным слегка сладковатым, ореховым привкусом и ароматом, напоминающим свежеиспеченный хлеб. Больше всего ценят собачу, приготовленную из татарской гречки, поскольку этот сорт отличается чрезвычайно высоким содержанием полезных веществ.

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Основа напитка богата магнием, марганцем, медью и цинком, а также содержит мощные антиоксидантные растительные соединения, в том числе рутин и другие флавоноиды. При заваривании часть этих ценных микроэлементов переходит в воду и превращает ее в легкий, но действенный коктейль для поддержания организма в тонусе.

Особенно эффективно гречишный настой влияет на состояние сосудов, ведь флавоноид рутин давно исследуется учеными из-за его способности повышать эластичность сосудистых стенок и защищать клетки от окислительного стресса. Кроме того, в отличие от кофе или классического чая, этот напиток не раздражает слизистую желудка, поэтому его часто пьют после сытных обедов, чтобы улучшить пищеварение и избавиться от ощущения тяжести.

Как правильно готовить и пить собачу

Приготовление этого напитка в домашних условиях не требует специальных навыков или сложных церемоний. Достаточно залить одну-две чайные ложки жареной гречки горячей (но не кипящей) водой и оставить настаиваться примерно на пять минут до появления характерного цвета и аромата.

Летом японцы обычно охлаждают готовый настой, добавляют туда кубики льда, кусочек свежего лимона или несколько листочков мяты. Интересно, что распаренные зерна, которые остаются на дне чашки, местные жители никогда не выбрасывают: они хранят много клетчатки, поэтому часто добавляют в утренние йогурты, овсянку или овощные салаты.

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Чтобы сырье не потеряло свой фирменный жареный аромат, хранить зерна нужно исключительно в герметичной стеклянной банке или контейнере с плотной крышкой. Место хранения должно быть прохладным и сухим, поскольку прямые солнечные лучи и влага способны очень быстро испортить вкус будущего чая.

Гречка от природы не содержит глютена, поэтому напиток абсолютно безопасен для людей с целиакией, однако его следует употреблять с осторожностью тем, кто склонен к пищевым аллергиям или страдает от пониженного артериального давления.

Когда лучше употреблять напиток

Поскольку собача не содержит кофеина, он не вызывает учащенного сердцебиения и не перебуждает нервную систему. Эксперты советуют употреблять ее в любое время суток в зависимости от ваших потребностей:

Утром: как более легкая и здоровая альтернатива крепкому кофе или традиционному черному чаю.

После приема пищи: для стимуляции пищеварения и избегания ощущения переедания.

Во время жары: в хорошо охлажденном виде со льдом для быстрого утоления жажды.

После тренировок: как немаловажную часть процесса восстановления водного баланса.

Перед сном: как успокаивающий вечерний ритуал, точно не помешающий здоровому засыпанию.

Напомним, если в квартире нет кондиционера , можно воспользоваться лафгаками, которые помогут охладить квартиру в столь высокую температуру. Они будут действенными даже при отключении света.

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