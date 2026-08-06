Сбивать ракеты еще над Украиной: Сикорский шокировал Польшу беспрецедентным предложением

Вицепремьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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В Польше заявили о необходимости серьезного обсуждения возможности сбивать российские ракеты прямо над территорией Украины. Такой инициативой вице-премьер и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отреагировал на политические споры относительно передачи Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет PAP.

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Дискуссия вокруг защиты украинского неба

В ответ на критику бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого по поводу недопустимости передачи Украине очередных ракет для комплексов Patriot, глава польской дипломатии отметил критическую ситуацию. Он подчеркнул, что на украинские города постоянно летит враждебная баллистика, против которой пока нет надежной защиты, из-за чего гибнет все больше мирных людей.

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По словам чиновника, польскому обществу стоит задуматься, не будет ли эффективнее ликвидировать угрозу еще до пересечения их границы. Вопрос о том, чтобы уничтожать российские воздушные цели над Украиной, а не ждать их появления над Польшей, чрезвычайно важен и требует профессионального подхода.

В то же время Сикорский категорически предостерег политиков от использования этой чувствительной темы безопасности для межпартийного соперничества. Решения такого масштаба должны приниматься исключительно с учетом национальной безопасности, а не ради политических дивидендов.

Частный оборонный сектор и отношения с РФ

Относительно темы оборонной промышленности министр неожиданно согласился с Моравецким в том, что частные компании могут очень эффективно работать на благо армии. В качестве примера он привел мировых гигантов типа Boeing и Lockheed Martin, а также украинский частный сектор, который благодаря быстрой обратной связи с фронта успешно производит современные дроны и ракеты дальнего радиуса действия.

Относительно призывов оппозиции выслать российских дипломатов из Варшавы после недавнего инцидента с падением ракеты Сикорский ответил максимально жестко. Он пояснил, что резолюции, принятые Сеймом, не отменяют Венскую конвенцию, поэтому если политики действительно этого хотят, они должны честно заявить о готовности первыми в ЕС и НАТО полностью разорвать дипломатические отношения с Россией.

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Американские санкции как инструмент принуждения

При оценке перспективы достижения перемирия после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом глава МИД Польши четко очертил необходимую стратегию международного сообщества. Он убежден, что ключевым фактором должно стать жесткое давление Соединенных Штатов именно на страну-агрессорку, а не попытки принудить Украину к уступкам.

Действенным инструментом такого принуждения могло бы стать принятие нового американского законопроекта, названного в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Этот документ создает прочную правовую базу для введения беспрецедентных экономических ограничений против Москвы.

В частности, инициатива уполномочивает президента США устанавливать пошлины в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также наносит мощный удар по так называемому теневому флоту РФ. Законопроект предусматривает существенное расширение санкционного давления на Иран за его сотрудничество с агрессором.

В настоящее время для многих стран-союзников таможенная ставка колеблется на уровне 10–15%, тогда как в отношении России таких ограничений до сих пор не существует, что оставляет огромное пространство для действий. По мнению Сикорского, после принятия таких шагов международным переговорщикам следовало бы чаще приезжать в Киев, а не совершать постоянные паломничества в российскую столицу.

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Напомним, в последние недели российские войска усилили ракетные удары по Украине, вероятно, с целью воспользоваться критическим дефицитом систем ПВО. Эксперты предупреждают, что нас ждет тяжелая зима с 2022-го, ведь Путин снова попытается заморозить Украину.

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