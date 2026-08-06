"Это как раз самое лучшее оружие": Федоров объяснил, как остановить российские ракетные удары

Михаил Федоров

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Россияне должны осознать, что в ответ на удары по Украине вся вражеская пусковая команда будет уничтожена через несколько минут благодаря новейшей отечественной разработке.

Об успешном испытании украинской баллистической ракеты бывший министр обороны Михаил Федоров рассказал во время эфира с Сергеем Стерненко.

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Михаил Федоров отметил, что проект довольно долго развивался, однако сталкивался с разными препятствиями.

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«И здесь в день моего увольнения мы как раз протестовали один государственный проект, который там 10 лет до этого развивался, но не мог дойти до нормального результата. То неправильная техническая задача, то не было команды, и еще много разных проблем. Мы протестировали собственную баллистическую ракету», — рассказал бывший глава ведомства.

Михаил Фёдоров подтвердил успех испытаний в рамках ответственности Минобороны. Он отметил, что ракета поразила цель практически без отклонений от курса. Говоря о следующих этапах, эксминистр отметил необходимость завершить испытания.

«Поэтому сейчас нужно закончить это упражнение. Дотестуйте все, что нужно и начать боевое использование. И это как раз самое лучшее оружие — бить сразу по своей пусковой баллистической ракете. И россияне должны понимать, что через несколько минут после запуска вся запускающая ракету команда должна погибнуть от нашей баллистической ракеты», — подчеркнул он.

Он добавил, что следует наносить удары по пусковым установкам с помощью собственных баллистических ракет.

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Украинская баллистика — последние новости

Напомним, после заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости уничтожения российских пусковых установок для уменьшения ракетных ударов советник президента Сергей Бескрестнов объяснил сложности выполнения этой задачи.

Ранее мы писали, что украинская компания Fire Point готовит первое испытание системы Freya с перехватом баллистической ракеты, которое планируется провести летом 2027 года.

К слову, производитель дронов и ракет Fire Point привлек более десяти европейских компаний к созданию противоракетной системы Freyja. Как сообщила СЕО компании Ирина Терех, иностранные партнеры уже начали передавать радары, системы наведения и другие необходимые компоненты для их объединения в единый комплекс.

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