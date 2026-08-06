Зеленский анонсировал новый удар по Кремлю: что готовят для военной промышленности РФ

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Россия получает критически важные иностранные компоненты для ракет и дронов, без которых ее оружие не могло бы существовать. Президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по поводу новых санкций, поручив подготовить специальную операцию для ограничения военной промышленности РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что главная цель — не дать России привыкнуть к санкциям. По его словам, иностранные детали есть в каждой российской ракете и беспилотнике, и без них это оружие невозможно было бы произвести.

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«Обсудили также использование Россией станков и технологий, от которых Москва отстает на поколение и точно не смогла бы создать самостоятельно. Нужно большее давление, чтобы ограничивать такие связи государства-агрессора с миром», — отметил Зеленский.

Президент поручил подготовить план специальной санкционной операции, чтобы сильно ударить по российской военной промышленности. Он будет относиться к конкретным компаниям, а все участники совещания получили задачи для выполнения.

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Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против компаний и людей, которые помогают российской армии обходить ограничения и поставляют оборудование для ее военной промышленности.

Также Россия планирует существенно нарастить производство баллистических ракет до наступления холодов.

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Ранее мы писали, что Россия значительно эскалирует морскую войну в Черном море, перейдя к использованию тяжелых противокорабельных ракет против иностранных судов вблизи портов Одесской области.

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