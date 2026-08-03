Зеленский ввел новые санкции против производителей оружия РФ: кто попал в список

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против компаний и людей, которые помогают российской армии обходить ограничения и поставляют оборудование для ее военной промышленности.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

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Украина ввела санкции против компаний — кто вошел в список

Под новые ограничения попали 23 компании и 20 связанных с ними физических лиц. Все они обеспечивают деятельность русского ВПК и силовых структур.

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В частности, в список вошли:

«Кидма Тек» — предприятие, производящее оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также осуществляет ремонт авиационных и противотанковых управляемых ракет.

Завод имени Морозова (в структуре подсанкционного «Ростеха») — производит взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, снабжая твердотопливными зарядами для двигателя баллистической ракеты «Искандер-М».

«Спецэлектронкомплект» — компания, привлеченная к производству управляемых авиационных ракет.

«Аурум» — предприятие, снабжающее системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники для российских оккупантов.

Кроме того, санкции коснулись российских IT-предприятий, разрабатывающих цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

«Мы продолжаем системную работу по введению санкций против производителей вооружения, в частности, баллистики, и других компаний, обеспечивающих деятельность российского военно-промышленного комплекса. Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединятся к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине», — отметил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции против России — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что, несмотря на использование Россией баллистических ракет в войне против Украины, часть производителей этого оружия до сих пор не попала под санкции. Зеленский призвал союзников действовать быстрее.

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Также мы писали, что Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже к началу зимы. Президент Владимир Зеленский отметил важность дипломатического давления и санкций со стороны партнеров.

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