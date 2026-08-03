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Зеленский ввел новые санкции против производителей оружия РФ: кто попал в список
Зеленский ввел в действие санкции против компаний и лиц, помогающих армии РФ.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против компаний и людей, которые помогают российской армии обходить ограничения и поставляют оборудование для ее военной промышленности.
Об этом сообщили на сайте президента Украины.
Украина ввела санкции против компаний — кто вошел в список
Под новые ограничения попали 23 компании и 20 связанных с ними физических лиц. Все они обеспечивают деятельность русского ВПК и силовых структур.
В частности, в список вошли:
«Кидма Тек» — предприятие, производящее оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также осуществляет ремонт авиационных и противотанковых управляемых ракет.
Завод имени Морозова (в структуре подсанкционного «Ростеха») — производит взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, снабжая твердотопливными зарядами для двигателя баллистической ракеты «Искандер-М».
«Спецэлектронкомплект» — компания, привлеченная к производству управляемых авиационных ракет.
«Аурум» — предприятие, снабжающее системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники для российских оккупантов.
Кроме того, санкции коснулись российских IT-предприятий, разрабатывающих цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.
«Мы продолжаем системную работу по введению санкций против производителей вооружения, в частности, баллистики, и других компаний, обеспечивающих деятельность российского военно-промышленного комплекса. Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединятся к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине», — отметил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Санкции против России — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что, несмотря на использование Россией баллистических ракет в войне против Украины, часть производителей этого оружия до сих пор не попала под санкции. Зеленский призвал союзников действовать быстрее.
Также мы писали, что Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже к началу зимы. Президент Владимир Зеленский отметил важность дипломатического давления и санкций со стороны партнеров.