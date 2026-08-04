В Иране заявили, что отменили удар по Украине после извинений: детали

Иранская ракета Khorramshahr-4 / © Defense Express

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Старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран якобы готовился нанести удар по трем целям в Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море.

Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.

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По словам Мохсена Резаи, иранская сторона рассматривала возможность нанесения ударов по трем объектам на территории Украины в ответ на атаку торгового судна в Каспийском море.

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«Мы намеревались нанести удар по трем объектам в Украине, но отменили атаку после того, как Украина принесла извинения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде прокомментировали потенциальную эскалацию между Украиной и Ираном. Да, в случае ракетного удара со стороны иранцев Киев может ответить.

Мы ранее информировали, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине.

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