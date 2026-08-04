- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 1 мин
В Иране заявили, что отменили удар по Украине после извинений: детали
По его словам, от реализации этого плана отказались после того, как Украина якобы извинилась.
Старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран якобы готовился нанести удар по трем целям в Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море.
Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.
По словам Мохсена Резаи, иранская сторона рассматривала возможность нанесения ударов по трем объектам на территории Украины в ответ на атаку торгового судна в Каспийском море.
«Мы намеревались нанести удар по трем объектам в Украине, но отменили атаку после того, как Украина принесла извинения», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде прокомментировали потенциальную эскалацию между Украиной и Ираном. Да, в случае ракетного удара со стороны иранцев Киев может ответить.
Мы ранее информировали, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине.