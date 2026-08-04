День ангела 10 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 10 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 10 августа

10 августа 2026 поздравьте с именинами Афанасия, Вячеслава, Романа.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, может пойти на жертву.

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Вячеслав — старославянское имя, переводится как «великая слава». В детстве носит взрывной характер, энергичный. Во взрослом возрасте становится черствым, но справедливым.

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Роман — латинские корни, толкуется как «римский гражданин». В детстве жизнелюбив, весел. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, авантюристом.

День ангела 10 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Пусть твой ангел всегда будет рядом, поддерживает в трудные минуты и вдохновляет на добрые дела. С праздником!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю мира в душе, гармонии в сердце, удачи в делах и неистощимого оптимизма.

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С Днем ангела! Пусть жизнь дарит много счастливых моментов, а судьба будет щедрой на добро и любовь.

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В День ангела желаю, чтобы небесный покровитель всегда даровал силы, мудрость и веру в лучшее.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день будет наполнен светом, добром, теплом родных сердец и Божьей опекой.

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