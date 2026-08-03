Кабмин ограничивает предоставление консульских услуг мужчинам без военно-учетных документов

Нет военного билета — нет услуг: новое решение Кабмина о мужчинах за границей / © ТСН.ua

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Украинские консульства за границей прекратят предоставлять услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

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В частности, сказано, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, должны подавать не только необходимые документы, но и военно-учетный документ в электронной форме или распечатаны.

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Граждане Украины, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательном органе, также представляют военно-учетный документ в бумажной форме.

В консульских учреждениях будут проверять военно-учетные документы путем электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационной системой «е-Консул» и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Предполагается автоматизированное взаимодействие реестра «Оберег» с другими государственными информационными системами. Если в случае обращения в дипучреждение за границей выяснится, что данные гражданина отсутствуют в Едином государственном реестре призывников, его могут автоматически поставить на военный учет с формированием документа без прохождения ВЛК.

Может быть отказано в совершении консульских действий военнообязанным в случае:

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получение из Реестра во время электронного информационного взаимодействия сведений о недействительности военно-учетного документа и/или необходимости обновления персональных данных;

непредъявление лицом военно-учетного документа в электронной форме (в том числе распечатанного), действительного на момент обращения;

предъявление лицом военно-учетного документа в электронной форме (в частности, распечатанного), в котором отсутствуют сведения о подтверждении актуальности персональных данных.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сравнил возможные ограничения для уклонистов с наказанием преступников и заявил, что блокирование счетов должно усложнить им повседневную жизнь.

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