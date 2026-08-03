Мировые запасы горючего почти исчерпаны: эксперт рассказал к чему готовиться Украине

Горючее / © Associated Press

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В мире сложилась гораздо более сложная ситуация с горючим, чем была весной. Спрос достиг пика, в то время как запасы минимальны, что создает риски и для украинского рынка.

Об этом заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн во время подкаста «Что с экономикой?».

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Мировые запасы истощены — что известно

По словам эксперта, если весной запасы горючего были высокими, а потребление низким, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

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«Весной запасы горючего были высокими, а потребление — низким. Сегодня все наоборот — спрос заоблачный, а запасы минимальны. Их просто съели весной… Конца этой истории пока не видно», — рассказал Куюн.

Риски для Украины и позиция соседей

Эксперт подчеркнул, что определенные риски существуют и для украинского рынка, упомянув кризисную ситуацию прошлой весной.

«Очень неприятный осадок остался с весны. В первые дни марта, когда цена взлетела, поляки сразу закрыли экспорт не только в Украину, но и в целом. Так румыны закрыли, молдаване тоже закрыли. И так все и было. Мы всегда считали, что у нас такая диверсифицированная система, а здесь все думают, прежде всего, о себе», — добавил Куюн.

Кроме того, эксперт отметил, что существуют слухи о намерениях Польши сократить объемы поставок горючего в Украину, и подтвердил, что на август такие планы по уменьшению запланированных объемов действительно фигурируют на уровне 20-30%.

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Цены на горючее — последние новости

Напомним, через 10 дней дизель на заправках может стоить 105 гривен за литр, а бензин — 100 гривен. Главная причина — заблокированные морские проливы на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана, из-за которых Украина не может докупить горючее.

В настоящее время дизель в Киеве продолжает дорожать, а некоторые сети уже продают его более чем за 95 грн за литр. Несмотря на отсутствие дефицита горючего, водители все острее ощущают удар по семейному бюджету.

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