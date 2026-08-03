ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
389
Время на прочтение
2 мин

Мировые запасы горючего почти исчерпаны: эксперт рассказал к чему готовиться Украине

Мир остается почти без запасов горючего. Эксперт предупредил о рисках для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Горючее

Горючее / © Associated Press

В мире сложилась гораздо более сложная ситуация с горючим, чем была весной. Спрос достиг пика, в то время как запасы минимальны, что создает риски и для украинского рынка.

Об этом заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн во время подкаста «Что с экономикой?».

Мировые запасы истощены — что известно

По словам эксперта, если весной запасы горючего были высокими, а потребление низким, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Весной запасы горючего были высокими, а потребление — низким. Сегодня все наоборот — спрос заоблачный, а запасы минимальны. Их просто съели весной… Конца этой истории пока не видно», — рассказал Куюн.

Риски для Украины и позиция соседей

Эксперт подчеркнул, что определенные риски существуют и для украинского рынка, упомянув кризисную ситуацию прошлой весной.

«Очень неприятный осадок остался с весны. В первые дни марта, когда цена взлетела, поляки сразу закрыли экспорт не только в Украину, но и в целом. Так румыны закрыли, молдаване тоже закрыли. И так все и было. Мы всегда считали, что у нас такая диверсифицированная система, а здесь все думают, прежде всего, о себе», — добавил Куюн.

Кроме того, эксперт отметил, что существуют слухи о намерениях Польши сократить объемы поставок горючего в Украину, и подтвердил, что на август такие планы по уменьшению запланированных объемов действительно фигурируют на уровне 20-30%.

Цены на горючее — последние новости

Напомним, через 10 дней дизель на заправках может стоить 105 гривен за литр, а бензин — 100 гривен. Главная причина — заблокированные морские проливы на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана, из-за которых Украина не может докупить горючее.

В настоящее время дизель в Киеве продолжает дорожать, а некоторые сети уже продают его более чем за 95 грн за литр. Несмотря на отсутствие дефицита горючего, водители все острее ощущают удар по семейному бюджету.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
389
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie