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Світові запаси пального майже вичерпані: експерт розповів до чого готуватися Україні
Світ залишається майже без запасів пального. Експерт попередив про ризики для України.
У світі склалася набагато складніша ситуація з пальним, ніж була навесні. Попит досяг піку, тоді як запаси мінімальні, що створює ризики і для українського ринку.
Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн під час подкасту «Що з економікою?».
Світові запаси виснажені — що відомо
За словами експерта, якщо навесні запаси пального були високими, а споживання — низьким, то сьогодні ситуація кардинально змінилася.
«Навесні запаси пального були високими, а споживання — низьким. Сьогодні все навпаки — попит захмарний, а запаси мінімальні. Їх просто „з’їли“ навесні… Кінця цій історії поки що не видно», — розповів Куюн.
Ризики для України та позиція сусідів
Експерт наголосив, що певні ризики існують і для українського ринку, згадавши кризову ситуацію минулої весни.
«Дуже неприємний осад залишився з весни. В перші дні березня, коли ціна злетіла, поляки одразу закрили експорт не тільки в Україну, а загалом. Так румуни закрили, молдавани теж закрили. І ось так усе й було. Ми завжди вважали, що у нас така диверсифікована система, а тут усі думають насамперед про себе», — додав Куюн.
Крім того, експерт зазначив, що існують чутки про наміри Польщі скоротити обсяги постачання пального в Україну, і підтвердив, що на серпень такі плани щодо зменшення запланованих обсягів дійсно фігурують на рівні 20–30%.
Ціни на пальне — останні новини
Нагадаємо, через 10 днів дизель на заправках може коштувати 105 гривень за літр, а бензин — 100 гривень. Головна причина — заблоковані морські протоки на Близькому Сході та ситуація навколо Ірану, через які Україна не може докупити пальне.
Наразі дизель у Києві продовжує дорожчати, а окремі мережі вже продають його більш ніж за 95 грн за літр. Попри відсутність дефіциту пального, водії дедалі гостріше відчувають удар по сімейному бюджету.