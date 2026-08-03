Світові запаси пального майже вичерпані: експерт розповів до чого готуватися Україні

Пальне / © Associated Press

Реклама

У світі склалася набагато складніша ситуація з пальним, ніж була навесні. Попит досяг піку, тоді як запаси мінімальні, що створює ризики і для українського ринку.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн під час подкасту «Що з економікою?».

Реклама

Світові запаси виснажені — що відомо

За словами експерта, якщо навесні запаси пального були високими, а споживання — низьким, то сьогодні ситуація кардинально змінилася.

Реклама

«Навесні запаси пального були високими, а споживання — низьким. Сьогодні все навпаки — попит захмарний, а запаси мінімальні. Їх просто „з’їли“ навесні… Кінця цій історії поки що не видно», — розповів Куюн.

Ризики для України та позиція сусідів

Експерт наголосив, що певні ризики існують і для українського ринку, згадавши кризову ситуацію минулої весни.

«Дуже неприємний осад залишився з весни. В перші дні березня, коли ціна злетіла, поляки одразу закрили експорт не тільки в Україну, а загалом. Так румуни закрили, молдавани теж закрили. І ось так усе й було. Ми завжди вважали, що у нас така диверсифікована система, а тут усі думають насамперед про себе», — додав Куюн.

Крім того, експерт зазначив, що існують чутки про наміри Польщі скоротити обсяги постачання пального в Україну, і підтвердив, що на серпень такі плани щодо зменшення запланованих обсягів дійсно фігурують на рівні 20–30%.

Реклама

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, через 10 днів дизель на заправках може коштувати 105 гривень за літр, а бензин — 100 гривень. Головна причина — заблоковані морські протоки на Близькому Сході та ситуація навколо Ірану, через які Україна не може докупити пальне.

Наразі дизель у Києві продовжує дорожчати, а окремі мережі вже продають його більш ніж за 95 грн за літр. Попри відсутність дефіциту пального, водії дедалі гостріше відчувають удар по сімейному бюджету.

Новини партнерів