Ціни на пальне можуть різко зрости: експерт дав тривожний прогноз

Заправка / © Pixabay

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Через 10 днів дизель на заправках може коштувати 105 гривень за літр, а бензин — 100 гривень. Головна причина — заблоковані морські протоки на Близькому Сході та ситуація навколо Ірану, через які Україна не може докупити пальне.

Таку думку для «День.LIVE» висловив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

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Скільки коштуватиме пальне — прогноз експерта

За словами експерта, ситуація на світовому ринку нафти залишається вкрай напруженою через геополітичні чинники. Зокрема, блокада Ормузької протоки та дії хуситів у регіоні унеможливлюють закупівлю додаткових обсягів пального, домовленості про які раніше досягалися на найвищому рівні.

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Експерт додав, що через це купувати нафтопродукти ніде, а ціни на заправках неминуче перетнуть психологічну позначку в 100 гривень і досягнуть 105 гривень за дизель та 100 гривень за бензин.

Експерт додав, що через психологічну важкість таких цін на стелах АЗС новий український уряд намагатиметься не допустити появи тризначних цифр:

«І я вважаю, що уряд щось буде робити… Це буде суперкешбек, або це буде зниження податків, або це буде паливний демпфер. Ще не зрозуміло. Але може нічого не бути. І ми спокійнесенько так собі 105 гривень перетнемо», — зауважив експерт.

Відповідаючи на запитання про можливу появу на заправках ціни у 99,99 гривень, експерт підтвердив, що вважає саме такий показник актуальним. Водночас він зазначив, що не розуміє, якими саме механізмами уряд зможе стримати вартість, але висловив переконання, що Кабмін намагатиметься щось зробити, оскільки новопризначеним міністрам навряд чи захочеться одразу стикатися з такою кризою.

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Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, дизель у Києві продовжує дорожчати, а окремі мережі вже продають його більш ніж за 95 грн за літр. Попри відсутність дефіциту пального, водії дедалі гостріше відчувають удар по сімейному бюджету.

Також ми писали, що деякі українські автозаправні станції почали обмежувати обсяги продажу дизельного пального одному клієнту. Водночас у мережі OKKO спростували інформацію про ліміти для автомобілів і пояснили, що обмеження стосується лише заправки каністр.

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