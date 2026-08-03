- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 613
- Час на прочитання
- 1 хв
Паніка в столиці РФ: у діловому центрі "Москва-Сіті" оголосили масову евакуацію
В усьому комплексі «Москва-Сіті» оголосили термінову евакуацію та відключили ліфти, причини тривоги наразі невідомі.
У столиці країни-агресорки Москві в усьому діловому комплексі «Москва-Сіті» оголосили масштабну евакуацію. У будівлях терміново вимкнули всі ліфти.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За наявною інформацією, працівників та відвідувачів усіх веж хмарочосного комплексу закликали терміново залишити приміщення. Через вимкнені ліфти людям доводиться спускатися пішки з верхніх поверхів.
Офіційні причини оголошення тривоги та масової евакуації наразі не повідомляються. Прихована чи неоголошена загроза викликала хвилю паніки серед присутніх у діловому центрі.
Нагадаємо, вибух у московському ресторані Balzi Rossi, де нібито святкував день народження високопоставлений російський генерал, найімовірніше не був наслідком внутрішньої боротьби російських силових структур. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За словами експерта, характер інциденту більше нагадує спробу «третьої сторони» нейтралізувати конкретну ціль, ніж внутрішні розбірки в російських елітах.