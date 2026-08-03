Паніка в столиці РФ: у діловому центрі "Москва-Сіті" оголосили масову евакуацію

«Москва-Сіті» / © РБК

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У столиці країни-агресорки Москві в усьому діловому комплексі «Москва-Сіті» оголосили масштабну евакуацію. У будівлях терміново вимкнули всі ліфти.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За наявною інформацією, працівників та відвідувачів усіх веж хмарочосного комплексу закликали терміново залишити приміщення. Через вимкнені ліфти людям доводиться спускатися пішки з верхніх поверхів.

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Офіційні причини оголошення тривоги та масової евакуації наразі не повідомляються. Прихована чи неоголошена загроза викликала хвилю паніки серед присутніх у діловому центрі.

У «Москва-Сіті» оголосили тривогу та евакуацію:

Нагадаємо, вибух у московському ресторані Balzi Rossi, де нібито святкував день народження високопоставлений російський генерал, найімовірніше не був наслідком внутрішньої боротьби російських силових структур. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За словами експерта, характер інциденту більше нагадує спробу «третьої сторони» нейтралізувати конкретну ціль, ніж внутрішні розбірки в російських елітах.

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