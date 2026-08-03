Росія змінила тактику ударів по півдню України: на що тепер робить ставку ворог

Реактивні БПлА

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Російські війська зменшують кількість звичайних безпілотників і дедалі частіше застосовують реактивні дрони для ударів по Одесі, портовій інфраструктурі та цивільних суднах. Раніше таких масштабів використання швидкісних БпЛА не фіксували, однак Сили оборони мають засоби для їх знищення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи атаки РФ на українські порти та комерційні судна, які рухаються морським коридором.

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Росія робить ставку на реактивні дрони

За словами Плетенчука, основним викликом для української протиповітряної оборони залишається російська балістика. У протидії іншим засобам ураження важливу роль відіграють кількість і якість озброєння, а також досвід військових.

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«Такого масованого застосування реактивних “Шахедів” до цього ми не бачили, але вони не є чимось, що неможливо зупинити. Є збиття й такого типу дронів», — зазначив речник.

Він додав, що російські війська скорочують використання звичайних безпілотників, натомість збільшуючи частку реактивних апаратів. Саме на швидкісні засоби повітряного ураження противник нині робить ставку.

За словами Плетенчука, для протидії атакам на півдні України залучені різні складові Сил оборони. У небі працюють Повітряні сили та армійська авіація, а безпосередньо над морською акваторією — підрозділи ВМС.

Речник наголосив, що Росія намагається досягти переваги завдяки кількості засобів ураження. Водночас нарощування українських можливостей ускладнене обмеженими ресурсами.

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«Якщо нарощувати свій потенціал, що досить складно, бо ми обмежені у своїх ресурсах, у якийсь момент ми повернемося до цього паритету», — сказав він.

Ситуація над Чорним морем

Плетенчук зазначив, що російська авіація продовжує діяти над Чорним морем. Це дає противнику змогу вести розвідку, контролювати обстановку та створювати додаткову небезпеку для цивільного судноплавства.

За його словами, певний паритет у повітрі над морем зберігається вже тривалий час. Водночас важливим результатом дій України стало те, що Чорноморський флот РФ уже не може повноцінно використовувати свій корабельно-катерний склад.

Чому Росія ризикує ремонтувати кораблі

Російські сили мають можливості для ремонту пошкоджених кораблів у тимчасово окупованому Криму та Новоросійську.

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Однак, за словами речника ВМС, постановка суден на ремонт створює для противника додаткові ризики. У такому разі кораблі стають нерухомими цілями, які Силам оборони легше виявити та уразити.

Нагадаємо, російські реактивні ударні безпілотники за складністю виявлення та перехоплення стали співмірними з крилатими ракетами, а більшість традиційних засобів протидії Shahed проти них неефективні.

Раніше ми писали, що росіяни розробляють наземні пускові установки для крилатих ракет S8000 «Бандероль». Це може створити серйозні проблеми для української ППО через несподіваність атак.

До слова, українські військові встановили черговий висотний рекорд перехоплення, знищивши ворожу техніку в небі, де зазвичай літають пасажирські лайнери.

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