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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
2 хв

Анатолій Анатоліч відповів на закиди про мобілізацію та зробив важливу заяву про війну

Шоумен пояснив, чому не служить у війську.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український телеведучий Анатолій Анатоліч поділився власним баченням завершення війни та відверто відповів на запитання, яке йому регулярно ставлять у соцмережах, — чому він не проходить службу в лавах ЗСУ.

Шоумен наголосив, що перебуває на військовому обліку, уже пройшов військово-лікарську комісію та не уникає мобілізації. Водночас він переконаний, що кожен має приносити користь там, де є найбільш ефективним. Про це ведучий розповів в інтерв’ю «Насправді Show». Також Анатоліч поділився думками про те, якою бачить майбутню перемогу України.

«Я бачу перемогу справедливою, я бачу її точно непростою для нас. І вона багатьом не сподобається. Я це розумію прекрасно. Моя мрія, щоб Маріуполь був деокупований, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, наш Крим. Але головне — це припинення вогню, зупинка щоденних обстрілів України. Все це буде елементами нашої перемоги», — зазначив він.

Анатолій Анатоліч / © скриншот з відео

Анатолій Анатоліч / © скриншот з відео

Окремо телеведучий відреагував на критику щодо своєї відсутності на фронті. За словами Анатоліча, всі вимоги щодо військового обліку він виконав, а також свідомо залишився жити в Україні, хоча як багатодітний батько мав можливість перебувати за кордоном.

«Я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, всі документи в мене в порядку, я нікуди не виїжджаю. Хоча я, як багатодітний батько, міг би жити за кордоном, але мій вибір — бути тут, бути зі своєю родиною», — пояснив шоумен.

Також ведучий додав, що керується принципом: «або ти для війська, або ти у війську». Він запевнив, що готовий мобілізуватися, якщо саме так зможе принести найбільшу користь державі. Наразі ж, за словами Анатоліча, він допомагає українським захисникам через волонтерську діяльність і підтримку військових підрозділів.

Анатолій Анатоліч / © скриншот з відео

Анатолій Анатоліч / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розсекретив свої доходи під час війни та назвав ціну за проведення весілля.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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