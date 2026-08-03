Вакарчук шокував зізнанням про українські хіти та назвав причину невдоволення: "Всі ці пісні кринж"

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відверто розповів, чому в юності не сприймав українські пісні.

Музикант поділився несподіваними спогадами про свої підліткові роки. Артист говорить, що сьогодні зовсім інакше оцінює українську естраду минулих десятиліть. Те, що колись викликало в нього лише іронію, з часом він переосмислив. Ба більше, нині виконавець переконаний, що справжня проблема полягала зовсім не в самих композиціях. Про це Вакарчук розповів у подкасті Unzip.

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«Якщо я тобі скажу так: 15-річним хлопцем я з них сміявся, для мене всі ці пісні були кринж. Я вважав, що все це слухати абсолютно неможливо», — зізнався співак.

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Святослав Вакарчук / © скриншот з відео

Згодом ставлення артиста кардинально змінилося. За його словами, з роками він зрозумів, що багато українських хітів насправді мають сильні тексти, яскраві мелодії та влучні приспіви. Натомість застаріле звучання й невдалі аранжування часто створювали хибне враження про ці композиції. Саме тому нині музикант називає чимало таких пісень справжньою класикою.

«Комусь було вигідно з української популярної музики робити кринж. Це робилося свідомо. Але, тим не менше, багато з них дійшло і слава Богу, що дійшло», — заявив музикант.

Святослав Вакарчук / © скриншот з відео

Вакарчук також зазначив, що до наших днів збереглася лише невелика частина справді сильних композицій. На його думку, якісний матеріал нерідко губився серед великої кількості слабких пісень, через що в суспільстві й сформувався стереотипний образ української естради. Водночас артист радіє, що найкращі композиції все ж витримали випробування часом, адже сьогодні він називає їхні тексти, мелодії та музичні ходи геніальними.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук замилував фото доньки й сина та ніжно звернувся до їхньої матері.

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