Відстрочка від мобілізації по-новому: у Міноборони пояснили важливе рішення уряду

Відстрочка / © Міністерство оборони

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Військовозобов’язані українці з відстрочкою від служби в ЗСУ зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Там пояснили, що подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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«Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з’явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо», — додають у відомстві.

Водночас діятимуть такі правила:

доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню;

якщо рішення комісії позитивне — попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»);

якщо рішення комісії негативне — чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

Ухвалені Кабміном зміни також передбачають:

можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія»;

автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;

припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менш як 30 днів;

розгляд заяви комісією протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів — не більше 15 робочих днів;

ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення;

швидке внесення даних до реєстру «Оберіг» протягом одного календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

Відстрочки для заброньованих працівників та держслужбовців

У Міноборони зауважили, що рішенням уряду окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, держслужбовців та окремих посадовців, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру «Оберіг».

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Там вважають, що ці зміни «сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому» застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов’язаних у період розгляду їхніх заяв.

Раніше ми писали про те, кому автоматично подовжать відстрочку, а хто має оформлювати її заново.

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