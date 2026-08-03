Костянтин Грубич показав себе 40 років тому в Криму та здивував невпізнанним виглядом

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Український телеведучий Костянтин Грубич розчулив архівним фото з молодості, яке було зроблене в Криму, та поділився особистими спогадами майже 40-річної давнини.

Ведучий випадково натрапив на свій студентський фотоальбом і вирішив показати підписникам один із найцінніших кадрів. Світлина датується літом 1986 року. Тоді майбутній журналіст разом із однокурсниками після аварії на ЧАЕС поїхав працювати до піонерського табору на Південному березі Криму. Через юний вік більшість студентів не могли працювати вожатими, тому допомагали на кухні. Зізнається, що перегляд старих фотографій викликав у нього теплі емоції та усмішку.

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«Сьогодні випадково натрапив на свій студентський фотоальбом. А в ньому — світлини, яким рівно 40 років», — поділився Грубич.

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Костянтин Грубич / © facebook.com/nejnich

Телеведучий також розповів, що табір «Тюзлер», де вони працювали, розташовувався дорогою з Ялти на Ай-Петрі. Саме там і були зроблені пам’ятні кадри, які нині повернули його подумки в студентські роки. Втім, найбільше самого Грубича розвеселив його тодішній образ.

«Дивлюся на ці фотографії й усміхаюся. Який же був кучерявий. Минуло чотири десятиліття. Змінилися ми, змінився світ. Але ті спогади залишилися світлими. Тому Крим завжди був, є і буде в моєму серці. І я дуже вірю, що колись знову зможу пройтися тією дорогою, вдихнути кримське повітря і побачити море — вже в українському, вільному Криму», — написав ведучий.

Публікація швидко зібрала чимало реакцій. Одні користувачі жартували про легендарні кучері телеведучого, які, на їхню думку, нині знову були б у моді. Інші підтримали його слова про Крим і висловили сподівання, що мрія про повернення до українського півострова неодмінно здійсниться.

Нагадаємо, нещодавно син Костянтина Грубича через рік після втрати руки на фронті зробив щемливе зізнання.

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