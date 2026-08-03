46-річна Соломія Вітвіцька пішла у декрет і назвала місяць, коли народить первістка

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно розкрила свою вагу під час вагітності, оголосила про декрет.

Зірка тимчасово попрощалася з роботою в ефірі, про що вона повідомила у своєму фотоблогу. Вагітна Соломія зізналася, що до останнього не хотіла залишати улюблену справу й продовжувала працювати, однак тепер вирішила повністю присвятити час підготовці до народження первістка.

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За словами Соломії, попереду на неї чекають останні тижні вагітності. Саме цей період вона хоче провести спокійно: завершити облаштування оселі, підготувати все необхідне для малюка та просто насолодитися цим етапом життя.

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«Офіційно — у декреті. Якщо чесно, досі не можу звикнути до цієї думки. Майже до останнього мені хотілося працювати. Бути в ефірі, прокидатися ще до світанку, готуватися до випусків новин і робити те, що люблю вже багато-багато років поспіль. Попереду останні тижні очікування. Дуже хочеться використати їх не лише на завершення ремонту й підготовку дому до появи нашого малюка, а й просто побути в цьому особливому моменті. Без поспіху», — поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька

Вітвіцька також розсекретила, що за прогнозами лікарів їхня з чоловіком дитина має народитися вже у вересні. Саме тому найближчі тижні для родини будуть особливо хвилюючими. Крім того, телеведуча подякувала всім, хто підтримує її під час вагітності: рідним, колегам і шанувальникам, які надсилають теплі побажання.

«Зовсім скоро почнеться новий етап мого життя. І, здається, найважливіший. Дякую всім за підтримку, колегам — за плече, а всім, хто пише коментарі, — за побажання й теплі слова. Ви не уявляєте, як це для мене цінно та важливо», — зворушила Соломія.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька чекає на сина від свого чоловіка-військового Олексія Ситайла. Подружжя офіційно узаконило шлюб наприкінці червня цього року. Для 46-річної ведучої ця дитина стане першою.

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