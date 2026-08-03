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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
2 хв

Анна Трінчер купила за понад 2 млн грн розкішний подарунок й зворушливо вручила його мамі

Співачка в особливий день подарувала найріднішій людині розкішний Volkswagen Touareg.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Анна Трінчер з мамою

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/jannatrincher

Українська співачка Анна Трінчер 3 серпня святкує 25-річчя.

Втім, цього дня найбільший сюрприз отримала не сама артистка, а її мама Жанна. Зірка подарувала найріднішій людині новенький Volkswagen Touareg, вартість якого на українському ринку стартує від 2,7 млн гривень. Зворушливими кадрами з автосалону Анна поділилася у своєму Instagram.

За новим автомобілем родина вирушила до Чернівців. У салоні на них уже чекала святково прикрашена автівка, накрита чорним полотном із великим бантом, а також декілька великих букетів півоній. Разом вони урочисто відкрили подарунок, після чого мама артистки не стримала емоцій. Зворушена від щастя й вдячності Жанна обійняла доньку, а згодом одразу сіла за кермо, щоб випробувати сюрприз.

Анна пояснила, що саме у свій день народження хотіла насамперед подякувати мамі за безумовну любов, підтримку та силу, яку та дарувала їй усе життя.

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

«У свій день народження найголовніше привітання зробила я — і не собі, а найважливішій людині в моєму житті — моїй мамі Жанні Трінчер. Вона завжди була і є поруч. Вона завжди за мене, навіть коли весь світ проти. Мій янгол і моє натхнення. Жінка, якою я безмежно пишаюся і на яку мрію бути схожою. Те, скільки разів вона проявляла сміливість у житті та, попри всі обставини, йшла вперед із гордо піднятою головою, змушує мене ніколи не здаватися. Саме тому цей подарунок ми обрали разом — для неї», — поділилася співачка.

Артистка також розповіла, чому зупинилася саме на цій моделі автомобіля. За її словами, для неї було важливо, щоб мама почувалася за кермом максимально комфортно й безпечно. Подарований новий Volkswagen Touareg виконаний у кольорі бежевий металік. Автомобіль має сучасний чорний салон із цифровою панеллю приладів та великим вигнутим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи.

Мама Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Мама Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

«Він дуже легкий у керуванні, маневрений, а задня підрулююча вісь робить паркування й маневрування неймовірно простими. Саме тому я хотіла, щоб за його кермом була моя мама. Щоб їй було комфортно, легко й безпечно. Кажіть своїм мамам частіше „дякую“ і „я тебе люблю“, адже вони цього заслуговують», — зазначила Трінчер.

Шанувальники артистки не приховували емоцій і засипали родину компліментами.

  • Дві неймовірні жінки! Заслуговуєте на найкраще

  • Вау, яка ви молодець. Мама така щаслива, а ви ще більше

  • Аню, тільки ти можеш довести до сліз з перших секунд

Нагадаємо, нещодавно у новій пісні «Маргарита» Анни Трінчер віднайшли «російський слід». Команда зірки вже відповіла на закиди й розкрила правду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
476
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