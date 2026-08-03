У Польщі знайшли людську руку: історія отримала шокувальне продовження

У Польщі розслідують загадкову смерть людини / © inpoland

Реклама

У Польщі під час прогулянки місцеві виявили фрагмент людської руки.

Про це пише fakt.pl.

Реклама

Мешканці Цеханова під час суботньої прогулянки, 1 серпня, зробили моторошне відкриття на околиці міста. На вулиці Плоцькій вони знайшли фрагмент долоні. Фрагмент із пальцями лежав біля огорожі однієї з ділянок. Останки перебували у стані розкладання.

Реклама

На місце події були викликані служби. Поліція Цеханова підтвердила, що це людська рука. Правоохоронці з пошуковими собаками обшукували прилеглу територію. Вони провели огляд знахідки та місця події. Оперативні заходи було припинено пізно вночі. Їх відновили наступного дня вранці.

Менш ніж за добу після виявлення фрагмента долоні правоохоронці зробили ще одне моторошне відкриття.

За кількасот метрів від того місця спеціально навчена собака знайшла людські останки з елементами одягу. Вони лежали в чагарниках, на узбіччі дороги. Вони перебувають у значному стані розкладання, тому знадобляться ДНК-дослідження.

Наразі невідомо, ким була людина та як вона померла. Триває розслідування.

Реклама

Нагадаємо, у Польщі після словесної суперечки через музику напали на трьох громадян України.

Новини партнерів