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Принцеса Кейт вигуляла універсальні туфлі, які пасують до всього і подовжують ноги
Вона обрала гармонійний денний лук, який був вишуканим, але не надто строгим.
Принцеса Уельська з’явилася на Іграх Співдружності з родиною і продемонструвала нове елегантне поєднання речей. Її лук включав позачасові силуети та гармонійну кольорову палітру.
Центральним і яскрави елементом образу став жакет від Ralph Lauren, виконаний у темному відтінку зеленого. Це була структурована модель із виразною лінією плечей та декоративними металевими ґудзиками. Кейт залишила жакет розстебнутим, щоб продемонструвати смугастий трикотажний топ. Біла ж плісована спідниця міді надала образу легкості та динаміки.
Завершальними штрихами луку стали бежеві туфлі від британської дизайнерки Камілли Елфік нейтрального відтінку, що були з відкритою п’яткою і гострим мисом. Їхній стриманий колір візуально видовжує ноги, а завдяки дизайну — це модель яка буквально пасує до всього.
Також принцеса наділа кілька улюблених золотих прикрас, свою легендарну заручальну каблучку і розпустила волосся.