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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Ще ого-го: 79-річний Арнольд Шварценеггер показав, як тренується у спортзалі

Незважаючи на вік колишній бодібілдер не пропускає тренувань.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер продовжує підтримувати чудову фізичну форму та регулярно тренується у спортзалі. У свої 79 років зірка «Термінатора» не відмовляється від тренувань і періодично показує шанувальникам кадри зі своїх занять.

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер / © Instagram Арнольда Шварценеггера

На нових знімках Шварценеггер продемонстрував, як проходять тренування у спортзалі. А на відео він показав вправи на тренажерах для грудних м’язів і біцепсів.

Шанувальники зірки захопилися його фізичною формою та відзначили, що для свого віку Арнольд має вражаючий вигляд. Багато хто також згадав його легендарний образ Термінатора і пожартував, що актор, як і раніше, здатний дати фору молодшим спортсменам.

Шварценеггер неодноразово говорив про важливість руху та фізичної активності. Окрім тренувань у спортзалі, він намагається багато ходити та залишатися активним у повсякденному житті. Також у Лос-Анджелесі часто можна побачити, як він катається на своєму улюбленому байку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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