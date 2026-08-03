Велика герцогиня Марія Тереза поділилася приватними фотографіями з сімейного альбому

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

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Колишня Велика герцогиня Марія Тереза Люксембурзька поділилася серією приватних фотографій із минулих літніх канікул, які проводила зі своєю родиною.

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Публікацію супроводив підпис: «На честь літнього сезону Велика герцогиня Марія Тереза ділиться деякими зі своїх найцінніших спогадів про відпочинок із сімейного альбому».

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Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Серед фотографій — знімки герцогині в молоді роки разом із її чоловіком, Великим герцогом Анрі, а також сімейні фото подружжя з їхніми п’ятьма дітьми: Гійомом, Феліксом, Луї, Александрою та Себастьяном.

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Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

На фотографіях також можна побачити Стефані, принца Шарля, принца Фелікса, принцесу Клер, принцесу Амалію, принца Ліама, принца Габріеля, принца Ноа та Віктуар.

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Приватна колекція Її Високості Великої герцогині Марії Терези / MGD / Kary Barthelmey / LUXPRESS

Нагадаємо, що після 25 років правління Великий герцог Анрі Люксембурзький зрікся престолу 3 жовтня 2025 року, передавши його своєму старшому синові Гійому. Відтоді Люксембург очолює Великий герцог Гійом V, а його дружина Стефанія стала Великою герцогинею.

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