«Китайський Нострадамус» зробив нове моторошне передбачення щодо війни США та Ірану

© Getty Images

Реклама

Китайсько-канадський викладач Сюецін Цзян, якого в Мережі називають «китайським Нострадамусом», заявив, що США програють можливий затяжний конфлікт з Іраном. Свою думку він пояснює тим, що Тегеран має стратегічні переваги в разі тривалого протистояння.

Про це повідомляє Daily Star.

Реклама

Професор Цзян викладає у школі в Китаї та веде популярний YouTube-канал Predictive History, який налічує близько 1,9 млн підписників. Ще у 2024 році він озвучив три геополітичні прогнози, два з яких, за оцінкою низки ЗМІ, справдилися: повернення Дональда Трампа до Білого дому та загострення конфлікту між США та Іраном.

Реклама

«У разі подальшої ескалації Вашингтон не зможе досягти перемоги. США зіштовхнуться зі значними труднощами через географічні особливості Ірану, розгалужену мережу союзників Тегерана та характер сучасних воєн», — прогнозує він.

Водночас жодних доказів на підтвердження такого сценарію немає. Заяви Сюеціна Цзяна є індивідуальними прогнозами і не відображають офіційних оцінок урядів чи міжнародних експертів.

Як ми писали раніше, сенатор США закликав Трампа відсторонити Віткоффа від переговорів із Іраном. На його думку. Вони не є ефективними у цьому харчуванні. Рішенням, вважає він, може стати залучення дипломатів, які мають практику роботи з Тегераном.

Новини партнерів