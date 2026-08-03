Як зварити буряк за 10 хвилин: найкращі та найшвидші способи, перевірені часом

Як швидко варити буряк / © pixabay.com

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Буряк — один із найпопулярніших овочів української кухні. Він входить до складу борщу, вінегрету, салатів, закушувань і навіть корисних смузі. Проте багато господинь не люблять його готувати через тривалий час варіння: іноді великі коренеплоди доводиться тримати на плиті понад годину. Насправді існує кілька перевірених способів, які дозволяють приготувати буряк значно швидше. Деякі з них допомагають отримати м’який овоч уже через 10–15 хвилин.

Чи справді можна зварити буряк за 10 хвилин

Так, але все залежить від способу приготування та розміру овоча. Невеликі молоді буряки можна довести до готовності приблизно за 10 хвилин у мікрохвильовій печі або сучасній скороварці. Якщо коренеплід великий, часу знадобиться трохи більше — від 15 до 25 хвилин.

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Спосіб №1. Мікрохвильова піч. Це один із найшвидших варіантів. Буряк потрібно добре вимити, але не очищати від шкірки та не обрізати хвостик. Потім овоч кладуть у спеціальний пакет або посуд із кришкою для мікрохвильової печі. Якщо використовують пакет для запікання, у ньому потрібно зробити кілька маленьких проколів. На максимальній потужності невеликі буряки готуються приблизно 8–10 хвилин, середні — 12–15 хвилин. Після завершення приготування овоч бажано залишити ще на кілька хвилин усередині вимкненої печі, щоб він дійшов.

Спосіб №2. Скороварка. Сучасна скороварка значно скорочує час приготування. У чашу наливають приблизно склянку води, кладуть буряк на спеціальну решітку або безпосередньо у воду й закривають кришку. Після набору тиску невеликі коренеплоди варяться приблизно 10–12 хвилин, а великі — до 20 хвилин. Після цього варто дочекатися природного зниження тиску або скористатися швидким способом випуску пари, якщо це передбачено інструкцією виробника.

Спосіб №3. Кипляча вода та холодний душ. Цей спосіб давно використовують досвідчені кухарі. Буряк опускають лише у вже киплячу воду, а не в холодну. Варять приблизно 30–40 хвилин на сильному вогні, після чого одразу перекладають у дуже холодну воду з льодом на 10–15 хвилин. Через різкий перепад температур тепло продовжує проникати всередину овоча, і він стає м’яким значно швидше. Повних 10 хвилин цей спосіб не забезпечує, однак він майже удвічі скорочує звичайний час приготування.

Спосіб №4. Запікання шматочками. Якщо буряк потрібен для салату або закушування, його можна очистити, нарізати невеликими кубиками чи часточками, загорнути у фольгу або покласти в жароміцну форму. За температури 200–220 градусів шматочки стають м’якими приблизно через 15–20 хвилин. Перевага цього способу полягає в тому, що буряк виходить солодшим і не втрачає насичений колір.

Як зберегти насичений колір буряка

Щоб буряк залишався яскравим після приготування, варто дотримуватися кількох простих правил:

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не очищати шкірку перед варінням;

не зрізати хвостик;

не проколювати овоч під час приготування;

після варіння швидко охолодити його.

Саме шкірка захищає природні пігменти від вимивання у воду.

Більшість кухарів радять не солити воду під час варіння буряка. Сіль може зробити овоч трохи твердішим і збільшити час приготування. Приправляти буряк краще вже після того, як він повністю звариться та охолоне.

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