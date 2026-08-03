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Гречка вийде в рази смачнішою та ароматнішою навіть без вершкового масла: додайте цю спецію
Простий кулінарний секрет, який використовують усі досвідчені господині.
Гречана каша давно вважається однією з найулюбленіших страв українців. Вона поживна, багата на білок, залізо та клітковину, добре поєднується з овочами, м’ясом і грибами. Проте багато хто скаржиться, що звичайна гречка виходить надто прісною, особливо якщо не додавати вершкове масло, сало чи підливу. Кулінари стверджують: існує одна доступна спеція, яка здатна буквально змінити смак цієї крупи. Йдеться про коріандр. Саме він надає гречці легкого горіхового аромату, робить смак більш глибоким і насиченим.
Чому саме коріандр варто додавати в гречку під час варіння
Коріандр часто недооцінюють, хоча він чудово поєднується із зерновими культурами. Його аромат має теплі горіхові, пряні та трохи цитрусові нотки.
Під час приготування гречки коріандр:
підсилює природний смак крупи;
робить аромат більш виразним;
допомагає розкрити горіхові відтінки гречки;
добре поєднується з овочами та грибами;
не перебиває смак основної страви.
Особливо добре працює саме свіжомелений коріандр.
Як правильно додавати спецію
Досвідчені господині радять спочатку злегка обсмажити насіння коріандру на сухій сковороді протягом однієї-двох хвилин. Після цього його подрібнюють у ступці або кавомолці.
На одну склянку сухої гречки достатньо приблизно половини чайної ложки меленого коріандру. Додавати спецію найкраще у воду на початку варіння. Тоді аромат рівномірно проникне в крупу.
Ще один секрет смачної гречки
Перед варінням гречку бажано трохи прогріти на сухій сковороді. Для цього достатньо трьох хвилин на середньому вогні.
Після такого обсмажування крупа:
стає ароматнішою;
краще зберігає форму;
виходить більш розсипчастою;
набуває насиченого смаку.
Поєднання обсмаженої гречки та коріандру дає особливо помітний результат.
Які спеції ще добре поєднуються з гречкою
Якщо хочеться урізноманітнити смак страви, до коріандру можна додати невелику кількість інших приправ. Добре підходять:
паприка;
сушений часник;
чорний перець;
чебрець;
розмарин;
кмин.
Однак важливо не переборщити, щоб гречка не втратила свій природний смак.
Чим корисна гречка
Окрім чудового смаку, гречана крупа має багато корисних властивостей. Вона містить:
магній для серця та судин;
залізо для підтримки нормального рівня гемоглобіну;
вітаміни групи В;
рослинний білок;
антиоксиданти.
Саме тому дієтологи рекомендують регулярно включати гречку до раціону людям будь-якого віку.