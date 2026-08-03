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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

Гречка вийде в рази смачнішою та ароматнішою навіть без вершкового масла: додайте цю спецію

Простий кулінарний секрет, який використовують усі досвідчені господині.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Які спеції додавати у гречку

Які спеції додавати у гречку / © Pixabay

Гречана каша давно вважається однією з найулюбленіших страв українців. Вона поживна, багата на білок, залізо та клітковину, добре поєднується з овочами, м’ясом і грибами. Проте багато хто скаржиться, що звичайна гречка виходить надто прісною, особливо якщо не додавати вершкове масло, сало чи підливу. Кулінари стверджують: існує одна доступна спеція, яка здатна буквально змінити смак цієї крупи. Йдеться про коріандр. Саме він надає гречці легкого горіхового аромату, робить смак більш глибоким і насиченим.

Чому саме коріандр варто додавати в гречку під час варіння

Коріандр часто недооцінюють, хоча він чудово поєднується із зерновими культурами. Його аромат має теплі горіхові, пряні та трохи цитрусові нотки.

Під час приготування гречки коріандр:

  • підсилює природний смак крупи;

  • робить аромат більш виразним;

  • допомагає розкрити горіхові відтінки гречки;

  • добре поєднується з овочами та грибами;

  • не перебиває смак основної страви.

Особливо добре працює саме свіжомелений коріандр.

Як правильно додавати спецію

Досвідчені господині радять спочатку злегка обсмажити насіння коріандру на сухій сковороді протягом однієї-двох хвилин. Після цього його подрібнюють у ступці або кавомолці.

На одну склянку сухої гречки достатньо приблизно половини чайної ложки меленого коріандру. Додавати спецію найкраще у воду на початку варіння. Тоді аромат рівномірно проникне в крупу.

Ще один секрет смачної гречки

Перед варінням гречку бажано трохи прогріти на сухій сковороді. Для цього достатньо трьох хвилин на середньому вогні.

Після такого обсмажування крупа:

  • стає ароматнішою;

  • краще зберігає форму;

  • виходить більш розсипчастою;

  • набуває насиченого смаку.

Поєднання обсмаженої гречки та коріандру дає особливо помітний результат.

Які спеції ще добре поєднуються з гречкою

Якщо хочеться урізноманітнити смак страви, до коріандру можна додати невелику кількість інших приправ. Добре підходять:

  • паприка;

  • сушений часник;

  • чорний перець;

  • чебрець;

  • розмарин;

  • кмин.

Однак важливо не переборщити, щоб гречка не втратила свій природний смак.

Чим корисна гречка

Окрім чудового смаку, гречана крупа має багато корисних властивостей. Вона містить:

  • магній для серця та судин;

  • залізо для підтримки нормального рівня гемоглобіну;

  • вітаміни групи В;

  • рослинний білок;

  • антиоксиданти.

Саме тому дієтологи рекомендують регулярно включати гречку до раціону людям будь-якого віку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
306
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