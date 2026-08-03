Частина обласного центру залишилася без світла: росіяни вгатили по лінії електропередач

Частина Запоріжжя опинилася без світла / © ТСН.ua

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Після чергової російської звірячої атаки по Запоріжжю у частині міста зникло світло. Понад 45 тисяч людей опинилися без електропостачання. Ворожий дрон пошкодив лінію електропередачі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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45 тисяч людей у Запоріжжі опинилися без світла після атаки

Іван Федоров повідомив про масштабні знеструмлення у Запоріжжі після дронової атаки на місто.

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Завдяки швидкій реакції фахівців частину споживачів вдалося заживити вже протягом перших 30 хвилин після удару ворога.

Наразі без електроенергії залишаються 23 тисячі родин. Запроваджено аварійні відключення. Бригади енергетиків продовжують працювати на місці пошкодження, аби якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

Росія била по домівках людей у Запоріжжі

Нагадаємо, учора, 2 серпня, росіяни завдали серії ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, поціливши у приватний сектор та багатоповерхівки.

За 1,5 години ворог скинув на обласний центр 8 КАБів. Це спричинило масштабні руйнування житлових і нежитлових будівель, пошкодження авто, складських приміщень та сильну пожежу. На місці влучань одразу розпочали роботу екстрені та комунальні служби.

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За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок атаки загинули двоє людей, зокрема 71-річна жінка; тіло другого загиблого витягли з-під завалів зруйнованого будинку.

Кількість постраждалих зросла до 21 особи, серед яких двоє неповнолітніх дівчат та люди з гострою реакцією на стрес. Загалом медична допомога знадобилася 18 пораненим, двоє з яких перебувають у важкому стані.

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