ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1362
Час на прочитання
1 хв

«Резерв+» частково перестав працювати: що відомо про збій

Користувачі «Резерву+» не можуть авторизуватися та увійти до застосунку. Проблеми виникли вранці та є локальними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Резерв+

Резерв+ / © armyinform.com.ua

У застосунку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+» стався збій. Технічні проблеми фіксують локально, зокрема у Львові.

Про це повідомляють користувачі «Резерву+».

За їхніми словами, застосунок перестав працювати вранці 3 серпня. Вони не можуть авторизуватися та увійти до нього. Під час спроб відкрити додаток з’являється повідомлення: «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

Через збій у застосунку військовозобов’язані не можуть швидко оновити дані в реєстрі «Оберіг» та отримати електронні документи.

Збій у застосунку «Резер+»

Збій у застосунку «Резер+»

Станом на ранок офіційної інформації від компанії-розробника немає.

«Оберіг» працюватиме за новими правилами — що відомо

Нагадаємо, в Україні затвердили новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відповідно до ухваленого документа, він чітко регламентує алгоритм потрапляння даних до реєстру, їхнє оновлення, перевірку, а також порядок виправлення помилок.

Уся інформація має бути внесена до системи протягом 5 робочих днів. Це відбувається або автоматично, або вручну.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1362
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie