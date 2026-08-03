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- Укрaїнa
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«Резерв+» частково перестав працювати: що відомо про збій
Користувачі «Резерву+» не можуть авторизуватися та увійти до застосунку. Проблеми виникли вранці та є локальними.
У застосунку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+» стався збій. Технічні проблеми фіксують локально, зокрема у Львові.
Про це повідомляють користувачі «Резерву+».
За їхніми словами, застосунок перестав працювати вранці 3 серпня. Вони не можуть авторизуватися та увійти до нього. Під час спроб відкрити додаток з’являється повідомлення: «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».
Через збій у застосунку військовозобов’язані не можуть швидко оновити дані в реєстрі «Оберіг» та отримати електронні документи.
Станом на ранок офіційної інформації від компанії-розробника немає.
«Оберіг» працюватиме за новими правилами — що відомо
Нагадаємо, в Україні затвердили новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відповідно до ухваленого документа, він чітко регламентує алгоритм потрапляння даних до реєстру, їхнє оновлення, перевірку, а також порядок виправлення помилок.
Уся інформація має бути внесена до системи протягом 5 робочих днів. Це відбувається або автоматично, або вручну.