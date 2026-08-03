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Спека попсувала дорогу: на трасі Київ — Ковель ускладнено рух через деформацію асфальту (відео)
Через високу температуру повітря на трасі Київ — Ковель — Ягодин деформувалося дорожнє покриття, відтак рух транспортних засобів ускладнено в обох напрямках.
На Житомирщині аномальна спека призвела до пошкодження стратегічної автодороги.
Про це повідомили у Патрульній поліції Житомирської області у Telegram та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.
Аварійна ситуація сталася на 125-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка. Через тривалу високу температуру повітря дорожнє покриття деформувалося та піднялося, утворивши небезпечну перешкоду для транспорту.
Як організовано рух
Наразі проїзд на цій ділянці ускладнено в обох напрямках. Для водіїв організували тимчасову схему проїзду: об’їзд здійснюється узбіччям.
На місці події вже працюють відповідні профільні служби для якнайшвидшої ліквідації наслідків деформації.
Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху з проханням поставтися до тимчасових незручностей із розумінням, бути уважними за кермом та заздалегідь коригувати свої маршрути.
Раніше ми писали, що до України суне африканська спека із температурами до +38°C, яка утримуватиметься щонайменше тиждень.