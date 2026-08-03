Спека попсувала дорогу / © скриншот з відео

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На Житомирщині аномальна спека призвела до пошкодження стратегічної автодороги.

Про це повідомили у Патрульній поліції Житомирської області у Telegram та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.

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Аварійна ситуація сталася на 125-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка. Через тривалу високу температуру повітря дорожнє покриття деформувалося та піднялося, утворивши небезпечну перешкоду для транспорту.

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Як організовано рух

Наразі проїзд на цій ділянці ускладнено в обох напрямках. Для водіїв організували тимчасову схему проїзду: об’їзд здійснюється узбіччям.

На місці події вже працюють відповідні профільні служби для якнайшвидшої ліквідації наслідків деформації.

Деформування та підняття дорожнього покриття поблизу села Йосипівка / © Патрульна поліція Житомирської області у Telegram

Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху з проханням поставтися до тимчасових незручностей із розумінням, бути уважними за кермом та заздалегідь коригувати свої маршрути.

Раніше ми писали, що до України суне африканська спека із температурами до +38°C, яка утримуватиметься щонайменше тиждень.

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