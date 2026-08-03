ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Спека попсувала дорогу: на трасі Київ — Ковель ускладнено рух через деформацію асфальту (відео)

Через високу температуру повітря на трасі Київ — Ковель — Ягодин деформувалося дорожнє покриття, відтак рух транспортних засобів ускладнено в обох напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Спека попсувала дорогу

Спека попсувала дорогу / © скриншот з відео

На Житомирщині аномальна спека призвела до пошкодження стратегічної автодороги.

Про це повідомили у Патрульній поліції Житомирської області у Telegram та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.

Аварійна ситуація сталася на 125-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка. Через тривалу високу температуру повітря дорожнє покриття деформувалося та піднялося, утворивши небезпечну перешкоду для транспорту.

Як організовано рух

Наразі проїзд на цій ділянці ускладнено в обох напрямках. Для водіїв організували тимчасову схему проїзду: об’їзд здійснюється узбіччям.

На місці події вже працюють відповідні профільні служби для якнайшвидшої ліквідації наслідків деформації.

Деформування та підняття дорожнього покриття поблизу села Йосипівка / © Патрульна поліція Житомирської області у Telegram

Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху з проханням поставтися до тимчасових незручностей із розумінням, бути уважними за кермом та заздалегідь коригувати свої маршрути.

Раніше ми писали, що до України суне африканська спека із температурами до +38°C, яка утримуватиметься щонайменше тиждень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie