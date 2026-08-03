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У Києві звичайна сварка закінчилася вбивством: деталі кривавої драми у хостелі
Між чоловіками виник конфлікт, який закінчився вбивством. Поліція вже затримала зловмисника.
У Києві сталося вбивство у хостелі — 51-річний чоловік завдав ножем 34-річному чоловіку удару в серце.
Про це повідомили у поліції.
Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями хостелу виник конфлікт.
«Під час словесної суперечки 51-річний уродженець Запорізької області, який тривалий час проживав у хостелі, схопив кухонний ніж та завдав 34-річному чоловіку, який мешкав у закладі лише два дні, удару в серце. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці», — йдеться у повідомленні відомства.
Уже через годину поліцейські розшукали нападника та затримали його у процесуальному порядку. Він переховувався неподалік місця злочину, та виявився військовослужбовцем, який перебував у статусі СЗЧ.
Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік жорстоко убив власну 95-річну матір під час побутового конфлікту. Трагічний інцидент стався в місті Снятині. За інформацією місцевої прокуратури, жінка дорікнула сину, що їжа несмачна.