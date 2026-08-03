П’ять фруктів із найбільшим вмістом білка: ви здивуєтеся, який із них очолив рейтинг

Фрукти з високим вмістом білка / © pexels.com

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Звичайно, фрукти не можуть замінити повноцінні білкові продукти, але вони допомагають урізноманітнити харчування, забезпечують організм клітковиною, вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

В EatingWell розповіли, які фрукти містять найбільше білка та які з них варто додати до щоденного меню.

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Чи є білок у фруктах

Так, у фруктах міститься білок, хоча його кількість зазвичай значно менша, ніж у продуктах тваринного походження чи бобових. У середньому більшість фруктів містить приблизно 0,5–2 грами білка на 100 грамів продукту.

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Однак деякі плоди виділяються серед інших завдяки вищому вмісту білка. Саме вони можуть стати хорошим вибором для тих, хто дотримується здорового харчування, займається спортом або прагне отримувати більше поживних речовин із рослинних продуктів.

ТОП-5 фруктів із найбільшим вмістом білка

Гуава — лідер серед білкових фруктів

Гуава вважається одним із найбільш білкових фруктів. У 100 грамах цього тропічного плоду міститься приблизно 2,5–2,6 г білка.

Окрім білка, гуава багата на:

вітамін C;

клітковину;

антиоксиданти;

калій.

Завдяки високій поживній цінності гуава може бути корисним перекусом для людей, які хочуть підтримувати здоровий раціон.

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Як їсти гуаву: її можна додавати до смузі, фруктових салатів або їсти свіжою разом зі шкіркою.

Джекфрут — екзотичний фрукт із рослинним білком

Джекфрут відомий не лише своїми великими розмірами, а й тим, що його часто використовують як альтернативу м’ясу у рослинній кухні.

У 100 грамах джекфрута міститься близько 1,7–1,8 г білка.

Крім цього, фрукт містить:

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вітаміни групи B;

магній;

калій;

харчові волокна.

Завдяки щільній текстурі молодий джекфрут часто використовують у веганських стравах замість м’ясних продуктів.

Авокадо — фрукт із білком і корисними жирами

Які фрукти містять найбільше білка / © pexels.com

Хоча авокадо часто сприймають як овоч, ботанічно це фрукт. У 100 грамах авокадо міститься приблизно 2 г білка.

Його головна перевага — не лише білок, а й високий вміст:

мононенасичених жирних кислот;

клітковини;

вітаміну E;

калію.

Авокадо чудово підходить для сніданків, салатів, тостів або смузі.

Ожина — ягода з білком і антиоксидантами

Серед ягід ожина є одним із кращих джерел білка. У 100 грамах міститься близько 1,4 г білка.

Ожина також багата на:

антоціани — потужні антиоксиданти;

вітамін C;

клітковину.

Ця ягода стане чудовим доповненням до йогурту, вівсянки або корисного десерту.

Гранат — фрукт із високою поживною цінністю

Гранат містить приблизно 1,7 г білка на 100 грамів.

Крім цього, він відомий високим вмістом:

поліфенолів;

антиоксидантів;

вітаміну K;

фолієвої кислоти.

Гранатові зерна можна додавати до салатів, каш, десертів або їсти окремо.

Чи допомагають білкові фрукти набрати м’язову масу

Фрукти з білком можуть бути частиною спортивного харчування, але самі по собі вони не забезпечать необхідну кількість протеїну для росту м’язів.

Для набору м’язової маси важливо отримувати достатньо білка з різних джерел:

риби;

м’яса;

яєць;

молочних продуктів;

бобових;

горіхів;

насіння.

Водночас фрукти допомагають забезпечити організм енергією, мікроелементами та антиоксидантами, що важливо під час фізичних навантажень.

Хоча фрукти не є основним джерелом білка, деякі з них можуть приємно здивувати своєю поживністю. Гуава, авокадо, джекфрут, гранат та ожина — це не лише смачні плоди, а й корисне доповнення до збалансованого раціону.

Якщо ви хочете отримувати більше рослинного білка, варто не обмежуватися одним продуктом, а поєднувати різні джерела поживних речовин.

FAQ

Який фрукт містить найбільше білка?

Найбільше білка серед фруктів містить гуава — приблизно 2,5–2,6 г білка на 100 грамів. Вона випереджає багато інших плодів завдяки високій поживній цінності та великій кількості вітаміну C.

У яких фруктах є білок?

Білок міститься практично в усіх фруктах, але найбільше його у гуаві, авокадо, джекфруті, гранаті та ожині. Ці плоди можуть бути корисним доповненням до раціону людей, які прагнуть отримувати більше рослинних поживних речовин.

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