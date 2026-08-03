Пять фруктов с наибольшим содержанием белка: вы удивитесь, какой из них возглавил рейтинг

Фрукты с высоким содержанием белка / © pexels.com

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Конечно, фрукты не могут заменить полноценные белковые продукты, но они помогают разнообразить питание, снабжают организм клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

В EatingWell рассказали, какие фрукты содержат больше белка и какие из них следует добавить в ежедневное меню.

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Есть ли белок во фруктах

Да, во фруктах содержится белок, хотя его количество обычно значительно меньше, чем в продуктах животного происхождения или бобовых. В среднем большинство фруктов содержит примерно 0,5-2 грамма белка на 100 г продукта.

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Однако некоторые плоды выделяются среди других благодаря более высокому содержанию белка. Именно они могут стать хорошим выбором для тех, кто придерживается здорового питания, занимается спортом или стремится получать больше питательных веществ из растительных продуктов.

ТОП-5 фруктов с наибольшим содержанием белка

Гуава — лидер среди белковых фруктов

Гуава считается одним из самых белковых фруктов. В 100 г этого тропического плода содержится примерно 2,5–2,6 г белка.

Кроме белка, гуава богата:

витамин C;

клетчатку;

антиоксиданты;

калий.

Благодаря высокой питательной ценности гуава может быть полезным перекусом для людей, желающих поддерживать здоровый рацион.

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Как есть гуаву: ее можно добавлять к полосе, фруктовым салатам или есть свежей вместе с кожурой.

Джекфрут — экзотический фрукт с растительным белком

Джекфрут известен не только своими большими размерами, но и тем, что его часто используют в качестве альтернативы мясу в растительной кухне.

В 100 г джекфрута содержится около 1,7–1,8 г белка.

Кроме этого, фрукт содержит:

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витамины группы B;

магний;

калий;

пищевые волокна.

Благодаря плотной текстуре молодой джекфрут часто используются в веганских блюдах вместо мясных продуктов.

Авокадо — фрукт с белком и полезными жирами

Какие фрукты содержат больше белка / © pexels.com

Хотя авокадо часто воспринимают как овощ, ботанически это фрукт. В 100 г авокадо содержится примерно 2 г белка.

Его главное преимущество — не только белок, но и высокое содержание:

мононенасыщенных жирных кислот;

клетчатки;

витамина E;

калия.

Авокадо отлично подходит для завтраков, салатов, тостов или смузи.

Ежевика — ягода с белком и антиоксидантами

Среди ягод ежевика является одним из лучших источников белка. В 100 г содержится около 1,4 г белка.

Ежевика также богата:

антоцианы — мощные антиоксиданты;

витамин C;

клетчатку.

Эта ягода станет отличным дополнением к йогурту, овсянке или полезному десерту.

Гранат — фрукт с высокой питательной ценностью

Гранат содержит около 1,7 г белка на 100 граммов.

Кроме этого, он известен высоким содержанием:

полифенолов;

антиоксидантов;

витамина K;

фолиевой кислоты.

Гранатовые зерна можно добавлять в салаты, каши, десерты или есть отдельно.

Помогают белковые фрукты набрать мышечную массу

Фрукты с белком могут являться частью спортивного питания, но сами по себе они не обеспечат необходимое количество протеина для роста мышц.

Для набора мышечной массы важно получать достаточное количество белка из разных источников:

рыбы;

мясо;

яиц;

молочных продуктов;

бобовых;

орехов;

семена.

В то же время, фрукты помогают обеспечить организм энергией, микроэлементами и антиоксидантами, что важно во время физических нагрузок.

Хотя фрукты не являются основным источником белка, некоторые из них могут приятно удивить своей питательностью. Гуава, авокадо, джекфрут, гранат и ежевика — это не только вкусные плоды, но и полезное дополнение к сбалансированному рациону.

Если вы хотите получать больше растительного белка, следует не ограничиваться одним продуктом, а сочетать разные источники питательных веществ.

FAQ

Какой фрукт содержит больше белка?

Больше белка среди фруктов содержит гуава — примерно 2,5-2,6 г белка на 100 граммов. Она опережает многие другие плоды благодаря высокой питательной ценности и большому количеству витамина C.

В каких фруктах есть белок?

Белок содержится практически во всех фруктах, но больше всего его в гуаве, авокадо, джекфруте, гранате и ежевике. Эти плоды могут быть полезным дополнением к рациону людей, стремящихся получать больше растительных питательных веществ.

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