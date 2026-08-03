Анатолій Анатоліч розсекретив свої доходи під час війни та назвав ціну за проведення весілля

Анатолій Анатоліч

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч відверто розповів про свої доходи та розсекретив, скільки коштують його рекламні інтеграції й робота ведучим на приватних заходах.

За словами знаменитості, нині найбільше прибутку йому приносить Instagram. Раніше основним джерелом заробітку був YouTube, однак зараз ситуація змінилася. Крім того, Анатоліч продовжує активно працювати ведучим різноманітних заходів, хоча значну частину з них проводить безкоштовно на благодійній основі.

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«Найперше місце зараз — Instagram. Був період, коли це був YouTube. Також заходи, яких я достатньо багато веду. Але водночас веду багато благодійних заходів. У соцмережах це реклама. Кількадесят тисяч гривень коштує сториз, рилз. Але беру я не все, а те, що відповідає моїм цінностям», — поділився ведучий в інтерв’ю Насправді Show.

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Анатоліч також розповів, які суми вважає для себе комфортними. За його словами, найбільші гонорари можуть сягати кількох сотень тисяч гривень, однак значна частина цих коштів одразу йде на утримання команди, розвиток проєктів і потреби родини.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

«Найбільша сума — це може бути кількасот тисяч гривень. Але майже все витрачаю на родину, роботу, команду. Мінімум має бути близько 100 тисяч гривень, але цього однаково не вистачає на потреби, пов’язані з роботою. Тобто має бути близько 200 тисяч гривень, аби закрити робочі моменти», — пояснив шоумен.

Окремо ведучий назвав і вартість своєї роботи на весіллях. Зірка не приховує, що погоджується на такі заходи нечасто, адже вони потребують серйозної підготовки та великої відповідальності.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

«Провести весілля — близько 200 тисяч гривень. Це складний процес. І якщо я погоджуюсь, то це достатньо великий гонорар. Але насправді не дуже багато веду. Якби кожен тиждень було так, то був би дуже щасливий», — зізнався Анатоліч.

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Попри чималі суми, телеведучий наголошує, що уважно ставиться до вибору рекламних партнерів і проєктів, а також не відмовляється від благодійної діяльності, якій продовжує приділяти значну частину свого часу.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала фото Анатолія Анатоліча та інших зірок до та після схуднення — який вигляд вони мають і як саме втрачали вагу.

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